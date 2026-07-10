Σύλληψη 42χρονου στα Άνω Λιόσια για την υπόθεση Marfin: επιχείρηση στη Δροσούπολη

Αστυνομική επιχείρηση στη Δροσούπολη οδήγησε στη σύλληψη ενός 42χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην πυρκαγιά του υποκαταστήματος Marfin το 2010. Η επιχείρηση έγινε πρωινές ώρες με συμμετοχή πολυάριθμων αστυνομικών δυνάμεων.

Επιχείρηση στην περιοχή της Δροσούπολης

Στα Άνω Λιόσια, στην τοπική κοινότητα της Δροσούπολης, πραγματοποιήθηκε το πρωί παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε στη σύλληψη ενός από τους δύο άνδρες για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σχετικά με τον εμπρησμό του καταστήματος της Marfin στη Σταδίου τον Μάιο του 2010. Η επιχείρηση έγινε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και συμμετείχαν περίπου είκοσι αστυνομικοί εξοπλισμένοι για εισβολή σε ισόγειο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο συλληφθείς είναι 42 ετών και είχε πρόσφατα μετακομίσει στην περιοχή. Η εισαγωγή των αστυνομικών στο διαμέρισμα περιελάμβανε χρήση εργαλείων για να ανοίξουν την είσοδο. Ο δεύτερος 42χρονος συνελήφθη σε παράλληλη επιχείρηση σε άλλη συνοικία και και οι δύο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

«ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου»

Κεντρικό στοιχείο που επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο ήταν, όπως αναφέρθηκε, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στις ελληνικές αρχές («ελληνικό FBI») και έδωσε αφορμή για νέα έρευνα. Η υπόθεση επανεξετάστηκε συστηματικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και άλλες υπηρεσίες, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακού υλικού.

Στην επανεξέταση του παλαιού αποδεικτικού υλικού δόθηκε έμφαση στην ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο από τις διαδηλώσεις της 5ης Μαΐου 2010, με τη χρήση νέων τεχνικών ταυτοποίησης που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδήγησαν στην αναγνώριση στοιχείων κοινού μοτίβου ανάμεσα σε κατηγορούμενους και σε εικόνες του παρελθόντος.

Ο συλληφθείς είναι 42 ετών και εντοπίστηκε στα Άνω Λιόσια, στη Δροσούπολη.

Οι έρευνες έγιναν ταυτόχρονα σε Άνω Λιόσια, Κυψέλη και Χαλάνδρι.

Κομβικό στοιχείο αποτέλεσε νέα έκθεση των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων.

Η υπόθεση Marfin αφορά την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα στην οδό Σταδίου, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Στα δημοσιεύματα δεν παρατίθενται πλήρη ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο γίνεται αναφορά σε δύο άνδρες 42 ετών και σε μία γυναίκα περίπου 46 ετών που φέρεται να διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια.

Πρόσωπο Ηλικία Τοποθεσία σύλληψης / έρευνας Κ.Σ. / Ε.Α. (αρχικά αναφερόμενα) 42 Άνω Λιόσια (Δροσούπολη) · Κυψέλη · Χαλάνδρι Άλλη εμπλεκόμενη 46 Φερόμενη διαμονή: Ηνωμένο Βασίλειο

Για τους κατοίκους της Δροσούπολης και ευρύτερα των Άνω Λιοσίων, η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων νωρίς το πρωί δημιούργησε κινητικότητα στη γειτονιά. Οι τοπικές αρχές και οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αναφορές, επέδειξαν οργανωμένο σχέδιο για την εκτέλεση των ενταλμάτων, αποφεύγοντας, κατά τα φαινόμενα, επεισόδια στην περιοχή.

Η διαδικασία που ακολουθείται πλέον αφορά τη μεταγωγή των συλληφθέντων στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και την περαιτέρω αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τις έρευνες. Οι κάτοικοι των Άνω Λιοσίων μπορούν να αναμένουν ενημέρωση από τις επίσημες αρχές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς και για τυχόν επιπλέον μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, αν αυτά κριθούν αναγκαία.

Η υπόθεση επανέρχεται 16 χρόνια μετά την τραγωδία και η τοπική κοινότητα καταγράφει με προσοχή την εξέλιξη των ερευνών που συνδέονται με ένα συμβάν που είχε βαθιά κοινωνική και ανθρώπινη απήχηση τότε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πλέον τα χέρια τους γεμάτα με ψηφιακά ίχνη και εγκληματολογικές εκθέσεις που, όπως σημειώνεται, αποτέλεσαν τη βάση για τις σημερινές ενέργειες.