Σύμβαση για αναβάθμιση των σχολικών αυλών στην Καλαμπάκα: βήμα για ασφαλέστερα σχολεία

Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση των <strong>σχολικών αυλών</strong> του <strong>2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας</strong>, έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω συνεργασίας με το <strong>Υπουργείο Εσωτερικών</strong> και στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας, της άθλησης και της κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Σύμβαση και χρηματοδότηση

Υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση για την αναβάθμιση των σχολικών αυλών του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας. Το έργο έχει εξασφαλιστεί με χρηματοδότηση που δρομολογήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ενέργεια που καθιστά δυνατή την υλοποίηση σε μια περίοδο όπου οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι.

Η πρωτοβουλία αναγνωρίζει ότι οι χώροι του σχολείου δεν έχουν μόνο τεχνική αξία αλλά και κοινωνικό όφελος — συμβάλλουν στη μάθηση, στην άθληση και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα

Η αναβάθμιση των αυλών αναμένεται να επιφέρει πρακτικές βελτιώσεις που θα γίνουν αντιληπτές από την πρώτη κιόλας σχολική χρονιά μετά την ολοκλήρωση των έργων. Με βάση την ανακοίνωση, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων που να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Καλύτεροι και ασφαλέστεροι χώροι στάσης και παιχνιδιού για τους μαθητές.

Διευκόλυνση της σωματικής άθλησης και των διαλειμμάτων.

Ενίσχυση της καθημερινότητας που υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνικοποίηση.

Προέλευση πόρων και σημασία για το δήμο

Η χρηματοδότηση που αποκτήθηκε μέσω ώριμου σχεδιασμού και συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τη σημασία της αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σε περιόδους όπου οι δήμοι δυσκολεύονται να καλύψουν έργα από ίδιους πόρους, τέτοια προγράμματα γίνονται βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση έργων υποδομής που αφορούν την εκπαίδευση.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα και πλέον ακολουθεί η φάση της υλοποίησης. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να παρακολουθηθεί στενά από τη σχολική κοινότητα και τη δημοτική αρχή ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η έγκαιρη παράδοση των εργασιών.

Σχολείο Φάση Στόχος 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας Υπογραφή σύμβασης Αναβάθμιση σχολικής αυλής, ασφαλείς χώροι 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας Υπογραφή σύμβασης Αναβάθμιση σχολικής αυλής, σύγχρονοι χώροι

Για τους γονείς και τους κατοίκους της Καλαμπάκας, το έργο σηματοδοτεί επένδυση στην καθημερινότητα των παιδιών και στην ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η εκτέλεση των εργασιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη σχολική διοίκηση θα καθορίσει το τελικό χρονοδιάγραμμα και την έκταση των βελτιώσεων.