Συναγερμός στην Εύβοια: φωτιά σε δασική έκταση στη Μακρυκάπα, πιθανή αιτία κεραυνός

Πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Στο σημείο επιχειρούν Πυροσβεστική Χαλκίδας και τοπικές ομάδες εθελοντών. Η αρχική εκτίμηση αναφέρει πιθανή πτώση κεραυνού.

Ενεργή δασική πυρκαγιά στη Μακρυκάπα — επιχειρήσεις κατάσβεσης σε εξέλιξη

Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Μακρυκάπα, στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων της Εύβοιας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η αρχική εκτίμηση για την αιτία είναι πτώση κεραυνού, ενώ στο πεδίο επιχειρούν επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας μαζί με εθελοντές και ομάδα πολιτικής προστασίας.

Η φωτιά κατακαίει δασική έκταση και οι συνθήκες στο σημείο παρακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη και τον περιορισμό της. Η άμεση κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάπλωσης και στην προστασία κατοικιών και υποδομών στις κοντινές περιοχές.

Τοποθεσία: Μακρυκάπα, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων (Εύβοια)

Μακρυκάπα, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων (Εύβοια) Πιθανική αιτία: πτώση κεραυνού (πρώτη εκτίμηση)

πτώση κεραυνού (πρώτη εκτίμηση) Συστράτευση δυνάμεων: Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, εθελοντές των ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής η προτεραιότητα είναι η ενημέρωση και η τήρηση αποστάσεων από την περιοχή της πυρκαγιάς. Συνιστάται προσοχή σε πιθανές διακοπές κυκλοφορίας σε τοπικούς δρόμους και αποφυγή προσέγγισης στο σημείο για λόγους ασφαλείας και για να μην παρεμποδίζεται το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Εμπλεκόμενη δύναμη Ρόλος Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας Κύριες επιχειρήσεις κατάσβεσης ΣΕΔΔΔ Ψαχνών (εθελοντές) Υποστήριξη πεδίου και περιφρούρηση ΕΜΟΔΕ Ομάδα υποστηρικτικής πολιτικής προστασίας

Η αιτία που αναφέρθηκε — η πιθανή πτώση κεραυνού — είναι σύμφωνη με περιπτώσεις όπου επιβαρυμένες καιρικές συνθήκες προκαλούν εκδήλωση εστιών σε δασικά οικοσυστήματα. Η παρουσία κεραυνών κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών μπουρινών αποτελεί διαπιστωμένη αιτία για ανάφλεξη σε σημεία με ξηρή βλάστηση.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και της Πυροσβεστικής, να μην προσεγγίζουν την πληγείσα ζώνη και να διευκολύνουν την πρόσβαση των οχημάτων και των συνεργείων. Η συνέχεια της επιχείρησης κατάσβεσης θα καθορίσει την εξέλιξη των μέτρων προστασίας και τυχόν εκκενώσεων, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού.

Οι τοπικές υπηρεσίες θα παρέχουν συνεχή εικόνα για την κατάσταση. Η έγκαιρη ενημέρωση και η συνεργασία των πολιτών με τις αρμόδιες Αρχές παραμένουν κρίσιμης σημασίας για την προστασία του τόπου και της ζωής.