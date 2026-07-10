Συνάντηση στο Ρέθυμνο επιβεβαιώνει τη συνεργασία Περιφέρειας και 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη των διοικητών της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και έκτακτων αναγκών.

Συνάντηση και επιβεβαίωση συνεργασίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη δέχθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, από τον Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας με έδρα τα Χανιά, συνοδευόμενο από επιτελή της Ταξιαρχίας, καθώς και από τον Διοικητή του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και είχε ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίσθηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των στρατιωτικών σχηματισμών, τόσο στο πεδίο της εθνικής άμυνας, όσο και στην ασφάλεια και στην υποστήριξη της κοινωνίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

«επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών»

Η Αντιπεριφερειάρχης καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ταξιαρχίας και του Τάγματος, εκφράζοντας την εκτίμησή της για το έργο και την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως όταν αυτές οι δυνάμεις κληθούν να συνδράμουν την τοπική κοινωνία σε έκτακτες ανάγκες.

Ανταλλαγή απόψεων για συνέχιση και εμβάθυνση της τοπικής συνεργασίας.

Έμφαση στην υποστήριξη πολιτών σε έκτακτα περιστατικά.

Επιβεβαίωση καλών σχέσεων μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και στρατιωτικών σχηματισμών.

Η επίσκεψη έχει πρακτική διάσταση για την περιοχή: η συντονισμένη δράση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων περιστατικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επικοινωνία και τον σχεδιασμό μεταξύ πολιτικών αρχών και στρατιωτικών. Η επιβεβαίωση της καλής συνεργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ταχεία κινητοποίηση πόρων και μέσων όταν απαιτείται.

Παραβρεθέντες Ρόλος Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Διοικητής 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Διοικητής (έδρα Χανιά) Διοικητής 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού Διοικητής

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, η συνάντηση σηματοδοτεί εγγυήσεις σε επίπεδο συνεργασίας και ετοιμότητας. Η παρουσία στελεχών της 5ης Ταξιαρχίας, που έχει έδρα στα Χανιά, υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κρήτης διατηρούν ενεργή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές του νησιού.

Η διεξαγωγή της συνάντησης σε θετικό κλίμα και η ξεκάθαρη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας αποτελούν ένα πρακτικό πλαίσιο για μελλοντικές κοινές πρωτοβουλίες, ιδίως στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των πολιτικών υπηρεσιών μόνο.