Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων: Σταδιακή ανασχεδίαση του λιμανιού του Ρεθύμνου για τουριστική ανάταση

Ο Σύνδεσμος προτείνει οργανωμένη μεταβολή του ρόλου του λιμανιού, διαχωρισμό εμπορικών και τουριστικών χρήσεων και αξιοποίηση της κρουαζιέρας ως μοχλό ανάπτυξης, επισημαίνοντας τα χαμηλά φετινά νούμερα για το Ρέθυμνο.

Προτάσεις για νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου καλεί σε μια οργανωμένη και σταδιακή μετάβαση του λιμανιού, προκρίνοντας σχέδιο που προσανατολίζεται στην τουριστική αξιοποίηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του νομού. Σημειώνει ότι η συζήτηση για την απομάκρυνση της διακίνησης χύδην φορτίων πρέπει να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο, συνεκτικό σχεδιασμό για τον ρόλο του λιμένα.

Η παρέμβαση του Συνδέσμου συνδέεται άμεσα με τις μεταβολές που αντιμετωπίζει η Κρήτη: την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, τις καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ και τον εντεινόμενο τουριστικό ανταγωνισμό από Χανιά και Ηράκλειο. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη για ένα ισχυρό brand του Ρεθύμνου που θα βασίζεται στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Αναπτυξιακές δυνατότητες του λιμανιού

Ο Σύνδεσμος φέρνει ως παραδείγματα ευρωπαϊκές πόλεις που μεταμόρφωσαν τα λιμάνια τους — Μάλαγα, Ραβέννα, Ντουμπρόβνικ — και προτείνει τον διαχωρισμό της εμπορικής δραστηριότητας από τις τουριστικές χρήσεις. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονης μαρίνας, η ενίσχυση της κρουαζιέρας και η ανάπτυξη νέων δημόσιων χώρων, χωρίς όμως άμεση και απότομη απομάκρυνση των εμπορικών αναγκών που σήμερα εξυπηρετούν κρίσιμους τοπικούς κλάδους.

Στοιχεία κρουαζιέρας που αναδεικνύουν το πρόβλημα

Στο επιχείρημα του Συνδέσμου περιλαμβάνονται και συγκριτικά στοιχεία για την κρουαζιέρα στην Κρήτη το 2025, τα οποία δείχνουν ότι το Ρέθυμνο παραμένει υποεκμεταλλευμένο:

Λιμάνι Προσεγγίσεις Επιβάτες Ηράκλειο 281 536.543 Σούδα 190 400.047 Άγιος Νικόλαος 42 44.771 Ρέθυμνο 43 2.939

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, υπογραμμίζουν τις «ανεκμετάλλευτες δυνατότητες» του Ρεθύμνου και την ανάγκη για στρατηγική αξιοποίηση του λιμανιού ως εργαλείου ανάπτυξης.

Τι προτείνεται και ποιες επιφυλάξεις εκφράζονται

Ο Σύνδεσμος δεν υποστηρίζει την άμεση απομάκρυνση της εμπορικής δραστηριότητας. Ζητάει όμως σχεδιασμένη μετάβαση που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες της οικοδομής και άλλων επαγγελμάτων που εξυπηρετούνται σήμερα από το λιμάνι. Η πρόταση περιλαμβάνει:

συγκροτημένο χωροταξικό σχέδιο για τον λιμένα,

διαχωρισμό εμπορικών και τουριστικών ζωνών,

επενδύσεις σε υποδομές μαρίνας και λιμενικών εγκαταστάσεων,

προώθηση της κρουαζιέρας και της προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερου εισοδήματος.

Στην ανακοίνωσή του ο φορέας επισημαίνει ότι οι αποφάσεις για το λιμάνι πρέπει να προκύψουν από δημόσιο διάλογο και τεκμηριωμένο σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις που θα πλήξουν τοπικές οικονομίες.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η προτεινόμενη κατεύθυνση, αν υιοθετηθεί, θα έχει πολλαπλές συνέπειες για τον νομό: επαναπροσδιορισμό οικονομικών δραστηριοτήτων, δυνατότητα αύξησης επισκεψιμότητας μέσω κρουαζιέρας, αλλά και ανάγκη για υποδομές και υπηρεσίες που να υποστηρίζουν τουριστικά πρότυπα υψηλότερων προδιαγραφών. Οι τοπικοί φορείς οφείλουν να αξιολογήσουν τεχνικοοικονομικά σενάρια και να διαβουλευθούν με κατοίκους και επιχειρήσεις πριν από κρίσιμες αποφάσεις.

Για την επόμενη φάση απαιτείται συνεκτικός σχεδιασμός, με χρονοδιάγραμμα και μελέτες επίπτωσης, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή να προχωρήσει με γνώμονα τη βιωσιμότητα και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.