Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων: το λιμάνι του Ρεθύμνου πρέπει να γίνει στρατηγική επένδυση

Ο Σύνδεσμος ζητά οργανωμένη μετάβαση από τα χύδην φορτία σε νέο εμπορικό λιμένα και σύγχρονη μαρίνα, προειδοποιώντας για τον κρίσιμο χαρακτήρα της απόφασης στην αναπτυξιακή προοπτική του Ρεθύμνου.

Ο λιμένας ως μοχλός ανάπτυξης

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου παρενέβη στη δημόσια συζήτηση για τη σταδιακή απομάκρυνση της διακίνησης χύδην φορτίων από το λιμάνι της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Το λιμάνι χαρακτηρίζεται από τον Σύνδεσμο ως ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά κεφάλαια για το Ρέθυμνο και τον νομό συνολικά.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος ζητά οργανωμένη μετάβαση με τρία βασικά συστατικά: νέο εμπορικό λιμένα εκτός αστικού ιστού, σύγχρονη μαρίνα και ενίσχυση του branding του προορισμού. Τονίζεται ότι η απόφαση θα διαμορφώσει το αναπτυξιακό μοντέλο για τις επόμενες δεκαετίες και επομένως απαιτεί συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς.

«Όχι σε βεβιασμένες λύσεις, αλλά σε οργανωμένη μετάβαση με νέο εμπορικό λιμένα, σύγχρονη μαρίνα και ισχυρό branding του προορισμού»

Η παρέμβαση επισημαίνει επίσης σειρά εξωτερικών παραγόντων που μεταβάλλουν το πλαίσιο για το Ρέθυμνο: η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ και η αδύναμη σύνδεση με το αεροδρόμιο των Χανίων. Παράλληλα, η έντονη ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών καταλυμάτων σε Χανιά και Ηράκλειο αυξάνει τον ανταγωνισμό, με έμφαση πλέον στην προσβασιμότητα και την εικόνα του προορισμού.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις

Η μεταφορά των χύδην φορτίων εκτός του παραλιακού μετώπου θα αλλάξει τη χρήση γης και την καθημερινότητα γύρω από το λιμάνι. Για τους κατοίκους αυτό μπορεί να σημάνει μειωμένη όχληση, βελτίωση του παραλιακού περιβάλλοντος και ευκαιρίες νέων χρήσεων — αλλά και προσωρινές επιπτώσεις στην απασχόληση που συνδέεται με τις σημερινές λιμενικές δραστηριότητες. Οι τουριστικές επιχειρήσεις βλέπουν την κίνηση ως ευκαιρία ενίσχυσης του ανταγωνιστικού προφίλ του Ρεθύμνου, υπό την προϋπόθεση συντονισμένου σχεδιασμού.

Ανάγκη μαστερ πλαν: ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι.

ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι. Συνεργασία φορέων: Δήμος, Λιμενικό Ταμείο και θεσμικοί φορείς πρέπει να συντονιστούν.

Δήμος, Λιμενικό Ταμείο και θεσμικοί φορείς πρέπει να συντονιστούν. Προσβασιμότητα: βελτίωση οδικών και αεροπορικών συνδέσεων κρίνεται κομβική.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με παραγωγικές δραστηριότητες αλλά συμβολή σε ένα κοινό όραμα που θα συνδυάζει οικονομική λειτουργία και αναβάθμιση του προορισμού. Η πρόταση του επιδιώκει να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του Ρεθύμνου.

Ζήτημα Πιθανές επιπτώσεις Απομάκρυνση χύδην φορτίων Βελτίωση παραλιακού μετώπου, ανάγκη νέας υποδομής εκτός πόλης Νέο αεροδρόμιο Καστέλι Μείωση άμεσης προσβασιμότητας, ανάγκη ισχυρού branding Ανάπτυξη ξενοδοχείων Ενίσχυση ανταγωνισμού, έμφαση σε αυθεντικότητα προορισμού

Η τοπική κοινότητα και οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο ώστε οι τελικές αποφάσεις να διασφαλίσουν τόσο την οικονομική λειτουργία όσο και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Η διαδρομή προς μια νέα χωροταξική και λειτουργική εικόνα του λιμανιού απαιτεί τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό σχεδιασμό — και, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, όχι βεβιασμένες λύσεις.