Συνεχίζεται το «Piraeus Sports Camp»: εκατοντάδες παιδιά στον Πειραιά απολαμβάνουν άθληση και δημιουργία

Ο Δήμος Πειραιά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζουν για 12η χρονιά το δωρεάν «Piraeus Sports Camp», με προγράμματα άθλησης σε κλειστό γυμναστήριο και κολυμβητήριο, έμπειρους προπονητές και πλήθος δραστηριοτήτων για όλα τα ηλικιακά γκρουπ.

Δωρεάν αθλητικό πρόγραμμα για τα παιδιά της πόλης

Στον Πειραιά συνεχίζεται και φέτος το «Piraeus Sports Camp», που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για δωδέκατη συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά της πόλης, προσφέροντας αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες σε οργανωμένους χώρους της δημοτικής υποδομής.

Στην περιοδεία τους στους χώρους διεξαγωγής ο Δήμαρχος Πειραιά και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού επισκέφθηκαν το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Παναγιώτης Σαλπέας» και το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ανδρέας Γαρύφαλλος», όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με παιδιά και προπονητές και να παρακολουθήσουν μέρος των δραστηριοτήτων.

Πρόγραμμα και στόχοι

Το camp προσφέρει πλήθος αθλημάτων και δραστηριοτήτων με στόχο την ενεργό απασχόληση, την εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων και την κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ασφαλές περιβάλλον. Μεταξύ των προσφερόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται:

ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ

κολύμβηση σε οργανωμένο προπονητικό πρόγραμμα

παιχνίδια και δημιουργικές απασχολήσεις υπό την επίβλεψη παιδαγωγών

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και διατίθεται δωρεάν στα παιδιά του Δήμου Πειραιά, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση της δημοτικής αρχής για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον αθλητισμό.

Αποτελέσματα και τοπικός αντίκτυπος

Η σταθερή διοργάνωση του camp τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει έναν αξιόπιστο θεσμό για την τοπική κοινωνία. Για τους γονείς και τις οικογένειες του Πειραιά σημαίνει πρόσβαση σε ασφαλείς υποδομές και εποπτευόμενη απασχόληση των παιδιών τις καλοκαιρινές περιόδους, ενώ για τα ίδια τα παιδιά είναι ευκαιρία να:

αναπτύξουν βασικές αθλητικές δεξιότητες,

δουλέψουν ομαδικά και να καλλιεργήσουν σχέσεις με συνομηλίκους,

αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Χώρος Δραστηριότητες Κλειστό «Π. Σαλπέας» Μπάσκετ, βόλεϊ, ομαδικά παιχνίδια Κολυμβητήριο «Α. Γαρύφαλλος» Κολύμβηση, υδατοαθλήματα

Σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, η συνέχιση ενός τέτοιου προγράμματος ενισχύει την τοπική προσφορά σε αθλητικές υπηρεσίες χωρίς οικονομικό κόστος για τις οικογένειες, μειώνοντας την ανάγκη για ιδιωτικές λύσεις και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Δήλωση του Δημάρχου

«Το πιο όμορφο στοιχείο του “Piraeus Sports Camp” είναι τα χαμόγελα και η χαρά των παιδιών. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε εκατοντάδες παιδιά της πόλης μας να αθλούνται, να δημιουργούν φιλίες και να περνούν δημιουργικά το καλοκαίρι τους μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι και όμορφες εμπειρίες.»

Η δήλωση του Δημάρχου αντικατοπτρίζει τη στόχευση της δημοτικής αρχής να στηρίξει την ενεργή παρουσία των παιδιών στον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή της πόλης. Για τους κατοίκους του Πειραιά, το camp λειτουργεί επίσης ως υπενθύμιση της αξίας των δημοτικών υποδομών και της ανάγκης για τη διατήρηση και αναβάθμισή τους ώστε να εξυπηρετούν τις επόμενες γενιές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθημερινά προγράμματα, ωράρια και χώρους διεξαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά.