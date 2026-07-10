Δημιουργία συντονιστικού Δήμου – ΕΛ.ΑΣ. για πάταξη παρεμπορίου και ρύθμιση κυκλοφορίας

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Γιάννη Μώραλη αποφάσισε τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου με την ΕΛ.ΑΣ., εστιάζοντας στο παρεμπόριο γύρω από το Κυριακάτικο Παζάρι, στην κατάληψη δημόσιων χώρων και στην ενίσχυση των τροχονομικών ελέγχων ενόψει θερινής αιχμής.

Σύσκεψη στο Δημαρχείο με στόχο την καθημερινότητα και την ασφάλεια

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ευρεία σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε σε προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, ενόψει της ενισχυμένης επιβατικής κίνησης του καλοκαιριού από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκαν ειδικότερα το παράνομο εμπόριο και η κατάληψη δημόσιων χώρων, καθώς και η διαχείριση κυκλοφορίας και οι τροχονομικοί έλεγχοι. Επίσης υπήρξε αναφορά σε σημεία της πόλης όπου παρατηρούνται συστηματικά προβλήματα, όπως η πλατεία Καραϊσκάκη και οι νησίδες στο Σ.Ε.Φ., χωρίς να ανακοινωθούν νέες ποσοτικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

«Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στον έλεγχο παραβατικών συμπεριφορών», αναφέρθηκε στη σύσκεψη.

Ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων συμφωνήθηκε η δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου μεταξύ Δήμου και ΕΛ.ΑΣ., με στόχο τον συστηματικό συντονισμό δράσεων και την τακτική συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Το όργανο θα έχει αρμοδιότητα στην άμεση διαχείριση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Παρεμπόριο: Έμφαση στη γύρω περιοχή του Κυριακάτικου Παζαριού και στα προβλήματα που δημιουργούνται για κατοίκους και επαγγελματίες.

Έμφαση στη γύρω περιοχή του Κυριακάτικου Παζαριού και στα προβλήματα που δημιουργούνται για κατοίκους και επαγγελματίες. Κατάληψη δημόσιων χώρων: Ειδική αναφορά στην πλατεία Καραϊσκάκη και στις νησίδες του Σ.Ε.Φ.

Ειδική αναφορά στην πλατεία Καραϊσκάκη και στις νησίδες του Σ.Ε.Φ. Κυκλοφορία και τροχονομικοί έλεγχοι: Ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας και ανάγκη για συνεχή διευθέτηση κατά την περίοδο αυξημένης κίνησης.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Μώραλης ενημέρωσε αναλυτικά για τα ζητήματα που έχουν καταγραφεί και υπογράμμισε την ήδη υφιστάμενη συνεργασία του Δήμου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι είναι αναγκαίο να βελτιώνονται συνεχώς οι μηχανισμοί ελέγχου των παραβατικών συμπεριφορών.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις η σύσταση του Συντονιστικού σηματοδοτεί προσπάθεια για πιο άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή: από την προσβασιμότητα στους δρόμους και τις πλατείες έως την ομαλή διεξαγωγή της εμπορικής δραστηριότητας στις γειτονιές γύρω από το λιμάνι.

Θέμα Σημείο εστίασης Παρεμπόριο Κυριακάτικο Παζάρι Κατάληψη δημόσιου χώρου Πλατεία Καραϊσκάκη, νησίδες Σ.Ε.Φ. Κυκλοφορία / Τροχαία Ενίσχυση παρουσίας Τροχαίας στην πόλη

Η εφαρμογή των αποφάσεων και ο ρόλος του νέου Συντονιστικού Οργάνου θα κριθεί στην πράξη από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης μέτρων, καθώς και από την επικοινωνία των υπηρεσιών με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Σε μια περίοδο όπου η πίεση στην κυκλοφορία και στις υποδομές είναι αυξημένη, οι τοπικές παρεμβάσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα ζωής στον Πειραιά.

Επόμενα βήματα είναι η συγκρότηση του Συντονιστικού και ο καθορισμός του πλαισίου δράσεων, με στόχο την τακτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη δυναμική προσαρμογή των μέτρων στις ανάγκες της πόλης.