Θερινές προβολές στα Μέγαρα: επιτυχία για την «Αγέλαστος Πέτρα», έρχονται «Οι Ελευσίνιοι»

Κατάμεστος ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων για την έναρξη των θερινών προβολών, με τη συνέχεια να δίνεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου με το ντοκιμαντέρ «Οι Ελευσίνιοι».

Έναρξη με ουσία και συμμετοχή στο Μουσείο

Μια πυκνή σε νόημα βραδιά έδωσε το στίγμα των φετινών θερινών κινηματογραφικών συναντήσεων στα Μέγαρα. Στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, η προβολή του εμβληματικού ντοκιμαντέρ «Αγέλαστος Πέτρα» προσέλκυσε πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, γεμίζοντας τον χώρο και σηματοδοτώντας την έναρξη του θεσμού που πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη χρονιά. Η διοργάνωση, αποτέλεσμα της σταθερής σύμπραξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις», επιβεβαίωσε τον ρόλο του μουσείου ως ζωντανού τόπου πολιτισμού στην πόλη.

Διάλογος με τους δημιουργούς και μνήμες του τόπου

Η βραδιά δεν περιορίστηκε στην κινηματογραφική εμπειρία. Παρουσία του σκηνοθέτη Φίλιππου Κουτσαφτή, του βοηθού σκηνοθέτη Θανάση Μίληση και της αρχαιολόγου Καλλιόπης Παπαγγελή, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να ρωτήσουν για την πολύχρονη πορεία της ταινίας. Μετά την προβολή, αναπτύχθηκε συζήτηση που ανέδειξε τη σχέση της κινηματογραφικής ματιάς με τη συλλογική μνήμη και τη σύγχρονη ταυτότητα της περιοχής. Η αναφορά στα 12 συνολικά χρόνια γυρισμάτων έδωσε βάθος στο έργο και έφερε στο προσκήνιο τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις πίσω από τις εικόνες.

«Οι δημιουργοί μοιράστηκαν άγνωστες πτυχές, δυσκολίες και συγκινήσεις από τα 12 συνολικά χρόνια που διήρκεσαν τα γυρίσματα»

Συνέχεια με «Τους Ελευσίνιους» την Πέμπτη

Η κινηματογραφική διαδρομή στη Δυτική Αττική συνεχίζεται αδιακόπως. Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού στο ίδιο σημείο, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι Ελευσίνιοι» (2024), έργο που συνομιλεί με την «Αγέλαστο Πέτρα» και επιστρέφει, με την αναγνωρίσιμη ποιητική γραφή του Φ. Κουτσαφτή, στη γειτονική Ελευσίνα. Το νέο φιλμ συνθέτει ένα ανθρώπινο πορτρέτο της πόλης, εστιάζοντας στους ανθρώπους της, την ιστορία και τη σημερινή της πραγματικότητα.

Τι σημαίνει για τα Μέγαρα

Για την τοπική κοινωνία, η επιτυχημένη εκκίνηση του θερινού θεσμού έχει σαφές αποτύπωμα. Η αξιοποίηση του προαυλίου του μουσείου ως ανοιχτού χώρου πολιτισμού ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης, ενώ η παρουσία δημιουργών και ειδικών μετατρέπει τις προβολές σε εργαστήρια μνήμης και κριτικού στοχασμού. Η γειτνίαση με την Ελευσίνα καθιστά τη θεματική του κύκλου άμεσα οικεία, προσφέροντας αφορμή για συγκρίσεις, διαλόγους και επαναπροσδιορισμούς γύρω από το πώς αφηγούμαστε τον τόπο μας.

Ενίσχυση ενός θεσμού δέκα ετών με σταθερό κοινό.

με σταθερό κοινό. Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων ως πυρήνα πολιτιστικών δράσεων.

ως πυρήνα πολιτιστικών δράσεων. Σύνδεση της τοπικής εμπειρίας με τη γειτονική Ελευσίνα μέσα από το ντοκιμαντέρ «Οι Ελευσίνιοι».

Οι πρακτικές πληροφορίες με μια ματιά

Οι ημερομηνίες και οι βασικοί συντελεστές της διοργάνωσης, όπως προκύπτουν από τους διοργανωτές, συνοψίζονται παρακάτω:

Πότε Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, 21:00 Πού Προαύλιος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων Ταινία Ντοκιμαντέρ «Οι Ελευσίνιοι» (2024) Διοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής & Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογνις»

Μια θερινή συνήθεια που εξελίσσεται

Δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στον θερινό χάρτη των Μεγάρων δεν είναι λίγα. Η φετινή εκκίνηση με την «Αγέλαστο Πέτρα» δείχνει ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει σταθερό, ενώ η επιλογή των «Ελευσίνιων» ως επόμενου σταθμού ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στον πολιτισμό και την καθημερινότητα της Δυτικής Αττικής. Με την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και τη συνεργασία των φορέων, ο θεσμός αποκτά κάθε χρόνο μεγαλύτερο βάθος και ρίζες στην τοπική πραγματικότητα.