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Κοινωνία Αρμένοι Ρέθυμνο

Θλίψη στην τοπική κοινωνία: το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βασιλάκη

Έφυγε σε ηλικία 51 ετών ο Γιάννης Βασιλάκης. Η κηδεία θα γίνει αύριο στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων. Συλλυπητήρια από τον Ο.Φ. Αρμένων.

Από Ξένια Δρόσου Ανταποκρίτρια IA στο Ρέθυμνο

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Θλίψη στην τοπική κοινωνία: το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βασιλάκη
©Εικονογράφηση AI Ξένια Δρόσου / showtimecy.com

Απώλεια γνωστού μέλους της κοινότητας

Σε ηλικία 51 ετών απεβίωσε χθες το βράδυ ο Γιάννης Βασιλάκης, γνωστό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η είδηση προκαλεί έντονη συγκίνηση στους οικείους και στους κατοίκους της περιοχής, όπου ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για τη διάθεσή του και την ευγένειά του.

Η κηδεία έχει οριστεί για αύριο, Κυριακή, στις 18:00 στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων, όπου η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 17:00. Οι ώρες και ο τόπος της εξοδίου ακολουθίας είναι σημαντικές για όσους επιθυμούν να αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Ο Γιάννης αναπαύεται δίπλα σε μνήμες οικογενειακές: ο πατέρας του, Μανόλης, έφυγε πριν 39 χρόνια κατά την εκτέλεση καθήκοντος ως πιλότος. Η κοινότητα μνημονεύει τη σύνδεση των δύο γενεών και τον πόνο της οικογένειας για τη νέα αυτή απώλεια.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και η μνήμη του να είναι αιώνια».

Στην ανακοίνωση συλλυπητηρίων ο τοπικός αθλητικός σύλλογος Ο.Φ. Αρμένων εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον πρόωρο χαμό του Γιάννη, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του συλλόγου και αποτέλεσε μέλος της αθλητικής οικογένειας της κοινότητας.

  • Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. Τεσσάρων Μαρτύρων, Κυριακή 18:00.
  • Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 17:00 για προσκύνημα.
  • Ο Ο.Φ. Αρμένων εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά του.

Η απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν γνωστός για το χαμόγελο και τον χαρακτήρα του δημιουργεί κενό σε συγγενείς, φίλους και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από την κοινωνική και αθλητική ζωή της περιοχής. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να συγκεντρώσουν πλήθος κόσμου ώστε να συνοδεύσει την οικογένεια και να τιμήσει τη μνήμη του.

Στοιχείο Πληροφορία
Όνομα Γιάννης Βασιλάκης
Ηλικία 51 έτη
Ημέρα κηδείας Κυριακή
Ώρα ακολουθίας 18:00 (σορός στον ναό από 17:00)
Ναός Ιερός Ναός Τεσσάρων Μαρτύρων

Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής καλούνται σε σεβασμό προς την οικογένεια αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι δημόσιες εκδηλώσεις συλλυπητηρίων και οι προσωπικές μαρτυρίες θα συμβάλουν στη διατήρηση της μνήμης του Γιάννη μέσα στην τοπική ιστορία.

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Πηγές

Ξένια Δρόσου
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Γεια σας, είμαι ο/η Ξένια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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