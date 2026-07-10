Τραγικό τέλος: Πέθανε βρέφος 10 μηνών μετά από πνιγμονή στη Ρόδο και αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρόδου έπειτα από πνιγμονή με τροφή, ακολούθησε αεροδιακομιδή στην Αθήνα και κατέληξε τα ξημερώματα παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων.

Συγκλονισμός στην τοπική κοινότητα

Ένα παιδί μόλις 10 μηνών άφησε χθες τα ξημερώματα την τελευταία του πνοή, μετά από περιστατικό πνιγμονής που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σίτισης στη Ρόδο. Το βρέφος είχε διακομιστεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε πολύ βαριά κατάσταση και στη συνέχεια αεροδιακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης. Το παιδί έφτασε στα Επείγοντα λίγο μετά τις 23:00 και οι γιατροί που εφημέρευαν προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες για την απομάκρυνση του αντικειμένου που είχε φράξει τον αεραγωγό του.

«Παρά την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού, δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.»

Μετά την αρχική παρέμβαση κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε ήδη επιβαρύνει σοβαρά την κατάσταση του βρέφους. Λόγω της κρισιμότητας, ενεργοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα, όπου το παιδί κατέληξε στις 04:30 τα ξημερώματα.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Το περιστατικό αναδεικνύει θέματα που αφορούν όλους τους γονείς και τους φροντιστές βρεφών στην πόλη και το νησί:

Κίνδυνος πνιγμονής κατά τη σίτιση: Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες σίτισης για βρέφη και να αποφεύγονται στερεές τροφές που μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του αεραγωγού.

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες σίτισης για βρέφη και να αποφεύγονται στερεές τροφές που μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του αεραγωγού. Άμεση αντίδραση σε περιστατικά ασφυξίας: Η γρήγορη παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου Ρόδου ήταν κρίσιμη, αλλά σε περιπτώσεις παρατεταμένης έλλειψης οξυγόνου οι δυνατότητες ανάκαμψης μειώνονται.

Η γρήγορη παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου Ρόδου ήταν κρίσιμη, αλλά σε περιπτώσεις παρατεταμένης έλλειψης οξυγόνου οι δυνατότητες ανάκαμψης μειώνονται. Δυνατότητες και όρια αεροδιακομιδών: Η αεροδιακομιδή παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα εκτός νησιού, ωστόσο δεν εξασφαλίζει πάντα θετική έκβαση όταν έχει ήδη επέλθει σημαντική βλάβη από ασφυξία.

Για τους κατοίκους της Ρόδου, το γεγονός εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα πρώτων βοηθειών για βρέφη. Ο τοπικός ιατρικός κόσμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα κληθούν πιθανόν να εντείνουν δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης γονέων στον χειρισμό τέτοιων επειγόντων περιστατικών.

Τι να γνωρίζουν οι γονείς

Θέμα Σημείο-κλειδί Σίτιση βρεφών Αποφυγή μικρών, σκληρών τμημάτων τροφής — επίβλεψη κατά το τάισμα Πρώτες βοήθειες Άμεση κλήση βοήθειας και εφαρμογή κατάλληλων χειρισμών για βρέφη Επείγουσα διακομιδή Ενεργοποίηση ΕΚΑΒ/αεροδιακομιδής σε σοβαρές περιπτώσεις

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη την εξέλιξη του περιστατικού. Σε τέτοιες στιγμές, πέρα από τη θλίψη για την απώλεια, προκύπτει η ανάγκη για πληροφόρηση και εκπαίδευση ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επανάληψης ανάλογων τραγωδιών.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζεται.