Πέθανε βρέφος 10 μηνών μετά από πνιγμονή στη Ρόδο — αποτυχημένη αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Ένα βρέφος 10 μηνών από τη Ρόδο κατέληξε λίγες ώρες μετά από επεισόδιο πνιγμονής και αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Ρόδου κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα, αλλά η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου επιβάρυνε την κατάσταση.

Τραγική κατάληξη για βρέφος μετά από περιστατικό πνιγμονής στη Ρόδο

Ένα βρέφος ηλικίας 10 μηνών κατέληξε μετά από περιστατικό πνιγμονής που σημειώθηκε στη Ρόδο και οδήγησε στην επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το παιδί μεταφέρθηκε πρώτα στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της σίτισης. Λίγο μετά τις 23:00 το παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νησιού σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Λόγω της κρισιμότητας αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή, που οργανώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής και μετά την άφιξη στην Αθήνα, το βρέφος υπέκυψε τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο θάνατος καταγράφηκε περίπου στις 04:30.

Τι έγινε στο νοσοκομείο της Ρόδου και στην αεροδιακομιδή

Οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έσπευσαν να παρέμβουν και πραγματοποίησαν τις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του αντικειμένου από τον αεραγωγό. Παρότι το ξένο σώμα αφαιρέθηκε, η παρατεταμένη υποξία (έλλειψη οξυγόνου) είχε ήδη προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά σε εξειδικευμένη μονάδα εκτός νησιού.

Ώρα εισόδου στο Νοσοκομείο Ρόδου: λίγο μετά τις 23:00 (βράδυ Πέμπτης)

λίγο μετά τις 23:00 (βράδυ Πέμπτης) Παράγοντες παρέμβασης: αφαίρεση ξένου σώματος, υποξία, επείγουσα αεροδιακομιδή

αφαίρεση ξένου σώματος, υποξία, επείγουσα αεροδιακομιδή Ώρα θανάτου (αναφορά): περίπου 04:30

Το τοπικό αντίκτυπο και πρακτικές συνέπειες

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο ευρύτερους προβληματισμούς για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο νησί και τις δυνατότητες πρώτων βοηθειών σε βρέφη. Για τους κατοίκους της Ρόδου, τέτοια γεγονότα υπενθυμίζουν την ανάγκη ενημέρωσης για την ασφαλή σίτιση βρεφών και την εκπαίδευση σε τεχνικές αντιμετώπισης πνιγμονής (π.χ. κατάλληλες χειρισμοί απομάκρυνσης αντικειμένου από τις αεροφόρους οδούς).

Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σημασία του συντονισμού μεταξύ τοπικών νοσοκομείων και υπηρεσιών αεροδιακομιδής, ιδίως όταν κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά σε εξειδικευμένες κλινικές της πρωτεύουσας. Η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και η ποιότητα της πρώτης φροντίδας είναι καθοριστικές για το αποτέλεσμα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία παιδιού 10 μηνών Αιτία εισαγωγής Πνιγμονή από τροφή Αρχική νοσηλεία Νοσοκομείο Ρόδου Διακομιδή Επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα Καταληκτικό αποτέλεσμα Θάνατος (πρωινές ώρες)

Η έρευνα και η καταγραφή των περιστατικών αυτών από τις αρμόδιες αρχές θα δείξουν αν χρειάζονται πρόσθετες ενέργειες πρόληψης ή βελτίωσης διαδικασιών. Για τους γονείς και όσους φροντίζουν βρέφη, η τοπική ιατρική κοινότητα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης υπενθυμίζουν την αναγκαιότητα λήψης προληπτικών μέτρων στη σίτιση και την άμεση κλήση βοήθειας σε περίπτωση πνιγμονής.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό και τυχόν επίσημες ανακοινώσεις θα ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα από τις αρμόδιες αρχές.