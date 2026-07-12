Τροχαίο στον Πειραιά με λεωφορείο και δύο ΙΧ: δύο τραυματίες και μεγάλες καθυστερήσεις

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δύο επιβατικά στην οδό Αντιστάσεως, στην περιοχή της Πλατείας Ιπποδαμείας. Δύο τραυματίες και προβλήματα στην έξοδο του λιμανιού του Πειραιά.

Σύγκρουση στην έξοδο του λιμανιού επιβάρυνε την κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δύο επιβατικά οχήματα στην οδό Αντιστάσεως, στο ύψος της Πλατείας Ιπποδαμείας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο του λιμανιού, με μεγάλες καθυστερήσεις και δυσχέρειες στη ροή των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, δύο άτομα τραυματίστηκαν. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων ή για το αν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν στο σημείο για τον συντονισμό της επιτόπιας επέμβασης και για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης συνεχίζονται.

Το σημείο του ατυχήματος έχει ιδιαίτερη σημασία για την κίνηση της πόλης, καθώς βρίσκεται κοντά στην κύρια έξοδο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ως αποτέλεσμα, η πρόκληση καθυστερήσεων επηρέασε τόσο την τοπική κυκλοφορία όσο και οχήματα που κατευθύνονταν προς τα δρομολόγια της ακτοπλοΐας.

Τοποθεσία: Οδός Αντιστάσεως, Πλατεία Ιπποδαμείας

Οδός Αντιστάσεως, Πλατεία Ιπποδαμείας Εμπλεκόμενα οχήματα: 1 αστικό λεωφορείο και 2 ΙΧ

1 αστικό λεωφορείο και 2 ΙΧ Τραυματίες: 2 άτομα (πληροφορίες σε εξέλιξη)

2 άτομα (πληροφορίες σε εξέλιξη) Επιπτώσεις: Μεγάλες καθυστερήσεις στην έξοδο του λιμανιού

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, συνιστάται αυξημένη προσοχή και, όπου είναι δυνατόν, αποφυγή της οδού Αντιστάσεως μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Επιπλέον, όσοι έχουν προγραμματίσει άφιξη ή αναχώρηση μέσω του λιμανιού θα πρέπει να προβλέψουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία/Ώρα Σάββατο, απόγευμα (11/7) Τοποθεσία Οδός Αντιστάσεως, Πλατεία Ιπποδαμείας, Πειραιάς Εμπλεκόμενα 1 αστικό λεωφορείο, 2 ΙΧ Τραυματίες 2 άτομα (πρώτες πληροφορίες)

Οι οδηγοί των εμπλεκόμενων οχημάτων και οι αυτόπτες μάρτυρες θα κληθούν στο πλαίσιο των ερευνών για να καταθέσουν. Οι τοπικές αρχές θα δημοσιοποιήσουν νεότερα μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες εξετάσεις και οι σχετικοί έλεγχοι στον τόπο του ατυχήματος.

Η Ομάδα Τροχαίας του Πειραιά παραμένει επιφορτισμένη με τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την τεκμηρίωση των αιτιών του συμβάντος. Κάτοικοι και διερχόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Τροχαίας και των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών για τη σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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