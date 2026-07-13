Υπό έλεγχο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι — ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Πυρκαγιά σε έκταση με ξερά χόρτα στο Καλό Λιμάνι Σκαλοχωρίου αντιμετώπισε η Πυροσβεστική με ισχυρή συνδρομή εναέριων μέσων, εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.

Άμεση αντίδραση και περιορισμός της φωτιάς

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε έκταση με ξερά χόρτα στην περιοχή Καλό Λιμάνι Σκαλοχωρίου, στη βόρεια πλευρά της Λέσβου. Η πυρκαγιά ήταν κοντά σε οικισμό και σε παρακείμενη ταβέρνα, γεγονός που επέβαλε άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον περιορισμό της και την αποτροπή επέκτασης σε κατοικημένες ζώνες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγεια και εναέρια μέσα: συνολικά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή εθελοντών και υδροφόρων των ΟΤΑ.

"#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026"

Πιθανή αιτία και τοπικός αντίκτυπος

Κατά τοπικά μέσα, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Η αιτία αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, εγείρει ζητήματα για την κατάσταση των υποδομών ηλεκτρισμού σε αγροτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού κινδύνου λόγω ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή καταστροφές σε μόνιμες κατοικίες, ενώ επιτόπιοι αξιωματικοί συνέκλιναν στην ανάγκη ταχείας αποκατάστασης των σημείων όπου υπάρχει τεχνικός κίνδυνος.

Προληπτικά μέτρα και οδηγίες για τους κατοίκους

Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν τον κανονισμό προστασίας από πυρκαγιές: απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κοντά σε κατοικίες και επιχειρήσεις, τήρηση αποστάσεων από κολόνες και μεταλλικές εγκαταστάσεις, καθώς και άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση καπνού ή φλόγας. Οι επισκέπτες και ιδιοκτήτες ταβερνών στην περιοχή συνιστάται να έχουν διαθέσιμες πηγές άμεσης κατάσβεσης (φορητούς πυροσβεστήρες, νερό) και να μην επιχειρούν μόνοι τους επιχειρήσεις που εγκυμονούν κίνδυνο.

Δυνάμεις που επιχειρούσαν: 18 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα.

18 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα. Εναέρια μέσα: 2 αεροσκάφη τύπου PZL και 1 ελικόπτερο.

2 αεροσκάφη τύπου PZL και 1 ελικόπτερο. Συμπληρωματική συνδρομή: εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 18 Πεζοπόρο τμήμα 1 (12η ΕΜΟΔΕ) Οχήματα 5 Αεροσκάφη 2 Ελικόπτερο 1

Η ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής και η συνεργασία με εθελοντές και δημοτικές υπηρεσίες απέτρεψαν την επέκταση σε οικιστικές ζώνες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν την περιπολία στην περιοχή για την πλήρη εξασφάλιση και τυχόν πλήρη κατάσβεση τυχόν υπολείμματος αναζωπύρωσης.

Για τους κατοίκους της βόρειας Λέσβου η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη συντονισμένης προετοιμασίας μπροστά στη φετινή αντιπυρική περίοδο, αλλά και την αξία της εγρήγορσης όταν κοντά σε ξηρές εκτάσεις υπάρχουν κατοικίες και επιχειρήσεις.