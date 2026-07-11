Αχαιός οικονομολόγος συμμετείχε στο ετήσιο φόρουμ του Economist και συζήτησε με τον Α. Τσίπρα

Ο Αχαιός αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Λύσης εκπροσώπησε το κόμμα στο «30ό Annual Government Roundtable» του Economist και αντάλλαξε απόψεις με τον πρώην πρωθυπουργό για την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Σημείο επαφής για την Αχαΐα στο εθνικό οικονομικό σκηνικό

Ο Γιώργος Παππάς, οικονομολόγος με ρίζες στην Αχαΐα, συμμετείχε ως επίσημος εκπρόσωπος του κόμματος Ελληνική Λύση (ΕΛ.Α.Σ.) στο «30ό Annual Government Roundtable» που διοργάνωσε ο Economist. Το συνέδριο συγκέντρωσε πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες για να συζητήσουν τις κεντρικές προκλήσεις της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Η παρουσία του Αχαιού στελέχους καταγράφεται ως ένδειξη ενεργής ανάμιξης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην χάραξη οικονομικής πολιτικής, με άμεσο ενδιαφέρον για θέματα που επηρεάζουν την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Επαφές και συζητήσεις με πολιτική βαρύτητα

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Παππάς πραγματοποίησε σειρά επαφών. Ειδικό ενδιαφέρον είχε η συνομιλία του με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, όπου αντήλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, την πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, με αναφορές και στην Αχαΐα.

«Προχωράμε!»

Αυτή η σύντομη φράση αποτυπώνει, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, την προσέγγιση και την πρόθεση για συνέχιση πολιτικής δράσης από τον κ. Παππά μετά τις επαφές του στο φόρουμ.

Εκδήλωση: 30ό Annual Government Roundtable (Economist)

30ό Annual Government Roundtable (Economist) Ρόλος: Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, εκπροσώπηση ΕΛ.Α.Σ.

Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, εκπροσώπηση ΕΛ.Α.Σ. Θέματα: Οικονομία, πίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιφερειακή ανάπτυξη

Στοιχείο Πληροφορία Συνέδριο 30ό Annual Government Roundtable (Economist) Εκπρόσωπος Γιώργος Παππάς, Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικών (ΕΛ.Α.Σ.) Κύρια ζητήματα Οικονομικές προκλήσεις, ανάπτυξη περιφέρειας

Για τους κατοίκους της Αχαΐας, η συμμετοχή τοπικών στελεχών σε ανάλογες εκδηλώσεις σηματοδοτεί δυνατότητα μεταφοράς τοπικών προβλημάτων στο εθνικό επίπεδο. Η έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και η ανταλλαγή απόψεων με πολιτικές ηγεσίες μπορούν να επηρεάσουν μελλοντικές πρωτοβουλίες για υποδομές, επιχειρηματικότητα και στήριξη νοικοκυριών.

Η μεταφορά των συμπερασμάτων από συζητήσεις τέτοιου τύπου στην Περιφέρεια απαιτεί στην επόμενη φάση σαφείς προτάσεις και δεσμεύσεις από τα κόμματα και τις πολιτικές ηγεσίες. Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς της Αχαΐας, η επόμενη κίνηση είναι η διεκδίκηση συγκεκριμένων μέτρων που θα απαντούν στις πιέσεις της καθημερινότητας και θα ενισχύουν την τοπική οικονομία.