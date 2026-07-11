Αιανή: πρωτοβουλία για θεματικό τουρισμό και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Εκδήλωση στην Αιανή ανέδειξε ευκαιρίες αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων, με έμφαση στην τεχνολογία και την τοπική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης».

Εστίαση στη μετατροπή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τουριστικό προϊόν

Στην Αιανή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 εκδήλωση με τίτλο «Αιανή: Θεματικός Τουρισμός και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη», με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών για την περιοχή μέσα από τη διασύνδεση φυσικού περιβάλλοντος, πολιτισμού και τοπικής παραγωγής. Η διοργάνωση έγινε από τη Μετάβαση ΜΑΕ, μέσω των Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Κοζάνης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης, τη Δημοτική Κοινότητα Αιανής και τον Εμπορικό Σύλλογο Αιανής, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις περιοχές ΔΑΜ».

Κατά την εκδήλωση επισημάνθηκε η σημασία της αξιοποίησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου γύρω από τη λίμνη Πολυφύτου, καθώς και του τοπικού πολιτισμού και των προϊόντων για τη δημιουργία εναλλακτικών τουριστικών εμπειριών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλεία υποστήριξης ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος.

Κεντρικές εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο διεθνώς βραβευμένος φωτογράφος Δημήτρης Βαβλιάρας και η επαγγελματίας ξεναγός Αικατερίνη Ρίζου. Ο κ. Βαβλιάρας παρουσίασε το έργο των τελευταίων έξι ετών που αφορά τη μελέτη και φωτογραφική καταγραφή της ορνιθοπανίδας και του φυσικού τοπίου της λίμνης Πολυφύτου, αναδεικνύοντας την τοπική βιοποικιλότητα ως συγκριτικό πλεονέκτημα για φυσιολατρικό και εναλλακτικό τουρισμό. Η κα Ρίζου παρουσίασε καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίησή της ως μοχλό τουριστικής εξωστρέφειας.

Τοπικές επιχειρήσεις : παρουσίασαν προϊόντα και υπηρεσίες, προβάλλοντας τη δυναμική της επιχειρηματικότητας.

: παρουσίασαν προϊόντα και υπηρεσίες, προβάλλοντας τη δυναμική της επιχειρηματικότητας. Συνεργασίες : Επιμελητήριο, δήμος και φορείς συνέδραμαν στην προώθηση κοινής στρατηγικής.

: Επιμελητήριο, δήμος και φορείς συνέδραμαν στην προώθηση κοινής στρατηγικής. Τεχνολογία: ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη ως παράμετρος ανάπτυξης προϊόντων και προβολής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης Παναγιώτης Μαλούτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών Νίκος Λυσαρίδης και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού (όπως σημειώθηκε στην ανακοίνωση). Η εκδήλωση αποτέλεσε πλατφόρμα διαλόγου για την ανάδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων που μπορούν να υπηρετήσουν την τοπική ανάπτυξη χωρίς να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του τόπου.

Θέμα Εστίαση Φυσικό περιβάλλον Προώθηση φυσιολατρικού τουρισμού, ορνιθοπανίδα, λίμνη Πολυφύτου Πολιτιστική κληρονομιά Διαχείριση και προβολή για συμμετοχή στην τοπική οικονομία Ψηφιακά εργαλεία Χρήση τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης για ανάπτυξη προϊόντων

Για την Αιανή, μια στοχευμένη στρατηγική θεματικού τουρισμού σημαίνει αξιοποίηση υπάρχουσας κληρονομιάς και τοπικών πόρων ώστε να δημιουργηθούν σταθερές θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η τοπική αγορά. Η παρούσα πρωτοβουλία ανοίγει δρόμους συνεργασίας μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών του τουρισμού, ενώ θέτει την ανάγκη για συνέχεια σε επίπεδο σχεδιασμού και υποδομών ώστε οι ιδέες να μετατραπούν σε βιώσιμα τουριστικά προϊόντα.