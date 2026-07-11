Αιμοδοσία στην Κατερίνη: Μήνυμα αλληλεγγύης και ανάγκη για θερινές μονάδες αίματος

Ο Δήμος Κατερίνης και το Παράρτημα Πιερίας της «Παναθηναϊκής» πραγματοποίησαν εθελοντικές αιμοδοσίες με σημαντική ανταπόκριση· παράλληλα ανακοινώθηκε προκήρυξη ιατρικών θέσεων για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου.

Δυναμική συμμετοχή στην καλοκαιρινή αιμοδοτική πρωτοβουλία

Μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς έστειλε η πρόσφατη εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε σήμερα το πρωί ο Δήμος Κατερίνης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δράση, που πλέον έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται δύο φορές κάθε χρόνο —τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο— συγκέντρωσε σημαντική προσέλευση πολιτών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιστατικών του καλοκαιριού.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η εθελοντική αιμοδοσία στις 27/06/2026, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Η ανταπόκριση των μελών και φίλων του συλλόγου χαρακτηρίστηκε συγκινητική και επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία των τοπικών φορέων στη στελέχωση των αποθεμάτων αίματος.

“Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση”

Παράλληλα, ο βουλευτής Πιερίας της Ν.Δ. Φώντας Μπαραλιάκος ανακοίνωσε ότι «τρέχει» νέα προκήρυξη θέσεων ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών.

Πότε : Θεσμικές αιμοδοσίες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους.

: Θεσμικές αιμοδοσίες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους. Σημείο : Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης και Τμήμα Αιμοδοσίας ΓΝ Κατερίνης.

: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης και Τμήμα Αιμοδοσίας ΓΝ Κατερίνης. Συνεργασίες: Δήμος Κατερίνης, Παράρτημα Πιερίας «Παναθηναϊκή», ΓΝ Κατερίνης.

Η τοπική κοινωνία της Πιερίας ωφελείται άμεσα: η αύξηση των αποθεμάτων αίματος μειώνει τους κινδύνους σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και στην περίθαλψη ατυχημάτων, ενώ η στελέχωση των Κέντρων Υγείας βελτιώνει την πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες, ειδικά σε απομακρυσμένες κοινότητες.

Δράση Ημερομηνία / Περίοδος Συμμετέχων φορέας 10η εθελοντική αιμοδοσία Παραρτήματος Πιερίας 27/06/2026 Παναθηναϊκή — ΓΝ Κατερίνης Δημοτική αιμοδοσία Κατερίνης Ιανουάριος & Ιούλιος (ετήσιος θεσμός) Δήμος Κατερίνης Προκήρυξη ιατρικών θέσεων Σε εξέλιξη Κέντρα Υγείας Αιγινίου, Λιτοχώρου

Για τους κατοίκους της Πιερίας, η πρακτική πληροφορία είναι σαφής: όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ή στα δημοτικά γραφεία για ενημέρωση σχετικά με τις προσεχείς αιμοδοσίες. Επιπλέον, όσοι ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας θα πρέπει να παρακολουθούν την επίσημη προκήρυξη για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου και τις σχετικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων.

Η τοπική συνεργασία δημόσιου τομέα, συλλόγων και νοσοκομειακών δομών επιβεβαιώνει ότι οι κοινές πρωτοβουλίες μπορούν να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες και να ενισχύσουν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών της Πιερίας, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.