Αιμοδοσία στο Δημαρχείο Κατερίνης και νέες θέσεις για Κέντρα Υγείας στην Πιερία

Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η θερινή εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Κατερίνης, ενώ ανακοινώθηκε νέα προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου — σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών υγείας.

Εθελοντική αιμοδοσία και στελέχωση Κέντρων Υγείας: κρίσιμες πρωτοβουλίες στην Πιερία

Με έντονο το στοιχείο της αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το πρωί στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης η προγραμματισμένη θερινή εθελοντική αιμοδοσία, που συγκέντρωσε σημαντική προσέλευση πολιτών. Η δράση, η οποία έχει καθιερωθεί και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, οργανώθηκε από τον Δήμο Κατερίνης με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η 10η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, στις 27/06/2026. Η ανταπόκριση μελών και φίλων του συλλόγου χαρακτηρίστηκε συγκινητική από τους διοργανωτές, αναδεικνύοντας την τοπική συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

“Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.”

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ανακοινώθηκε επίσης νέα προκήρυξη θέσεων ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον στελεχωθούν οι σχετικές θέσεις, αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση των κατοίκων σε ιατρικές υπηρεσίες και να μειώσει τη μετακίνηση προς το νοσοκομείο για βασικές ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Οι δύο παράλληλες πρωτοβουλίες —η αιμοδοσία και η προκήρυξη ιατρών— έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες της Πιερίας: η πρώτη καλύπτει πιεστικές ανάγκες στα νοσοκομεία και τις κλινικές, ενώ η δεύτερη στοχεύει στη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση των τοπικών δομών υγείας.

Πού πραγματοποιήθηκε : Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (αιμοδοσία).

: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (αιμοδοσία). Σε ποια ημερομηνία : 10η αιμοδοσία στις 27/06/2026 (Παναθηναϊκή Πιερίας).

: 10η αιμοδοσία στις 27/06/2026 (Παναθηναϊκή Πιερίας). Τι ανακοινώθηκε: Νέα προκήρυξη ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου.

Δράση Ημερομηνία / Περίοδος Σημείο Θερινή αιμοδοσία Δήμου Κατερίνης Ιούλιος (θεσμός κάθε Ιανουάριο & Ιούλιο) Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης 10η εθελοντική αιμοδοσία (Παναθηναϊκή) 27/06/2026 Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης / Τμήμα Αιμοδοσίας Προκήρυξη ιατρών Υπό εξέλιξη Κέντρα Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι πρακτικές συνέπειες είναι άμεσες: η προσφορά αίματος υποστηρίζει τις ανάγκες έκτακτων και προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στα τοπικά Κέντρα Υγείας θα βελτιώσει την καθημερινή κάλυψη ιατρικών περιστατικών, τις επείγουσες ανάγκες και τη συνέχεια της φροντίδας για χρόνιους ασθενείς.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Δήμου Κατερίνης και του Γενικού Νοσοκομείου για τις επόμενες ημερομηνίες αιμοδοσιών και τις λεπτομέρειες της προκήρυξης των ιατρών. Η τοπική κινητοποίηση σε αυτές τις πρωτοβουλίες θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην Πιερία.

Κατερίνη