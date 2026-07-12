Αίθριος καιρός σήμερα στην Πιερία — θερμοκρασίες μέχρι 30°C, ελαφρύς άνεμος Δ

Σταθερή ηλιοφάνεια στην Κατερίνη και τις παραθαλάσσιες ζώνες της Πιερίας σήμερα, 11 Ιουλίου 2026, με μέγιστες γύρω στους 30°C και ήπιους βορειοδυτικούς ανέμους.

Συνοπτική εικόνα

Στην Πιερία σήμερα, 11 Ιουλίου 2026, επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασίες που κυμαίνονται περίπου από 23°C έως 30°C. Η υγρασία στο επίπεδο του 55% και ο άνεμος πνέει ασθενής από τα δυτικά, γύρω στα 6 km/h, διασφαλίζοντας καλή ορατότητα, περίπου 10.0 χλμ.

Η σημερινή εικόνα είναι σταθερή για τις περισσότερες περιοχές του νομού, με μικρές διαφορές ανάλογα με το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα.

Ανάλυση ανά περιοχές της Πιερίας

Κατερίνη (κέντρο) : αίθριος καιρός, 23–30°C, αίσθηση 25°C, υγρασία 55%, άνεμος Δ 6 km/h.

: αίθριος καιρός, 23–30°C, αίσθηση 25°C, υγρασία 55%, άνεμος Δ 6 km/h. Λιτόχωρο (πρόποδες Ολύμπου) : ελαφρώς πιο δροσερά επίπεδα, 20–27°C, αίσθηση 22°C, υγρασία 60%.

: ελαφρώς πιο δροσερά επίπεδα, 20–27°C, αίσθηση 22°C, υγρασία 60%. Πλαταμώνας (παραλία) : 22–29°C, αίσθηση 24°C, υγρασία 58% — ιδανικές συνθήκες για παραθαλάσσιες δραστηριότητες.

: 22–29°C, αίσθηση 24°C, υγρασία 58% — ιδανικές συνθήκες για παραθαλάσσιες δραστηριότητες. Κολινδρός (ημιορεινή ζώνη): 21–28°C, αίσθηση 23°C, υγρασία 57%.

Στις ορεινότερες ζώνες όπως το Λιτόχωρο και οι περιοχές στους πρόποδες του Ολύμπου αναμένονται θερμοκρασίες 2–3°C χαμηλότερες σε σχέση με τις παραθαλάσσιες περιοχές, γεγονός που είναι χρήσιμο για όσους σχεδιάζουν εξορμήσεις ή εργασίες σε υψόμετρο.

Ωριαία τάση και τμηματική πρόγνωση

Η ημέρα αναμένεται να κινηθεί με σταθερή ηλιοφάνεια:

Περίοδος Θερμοκρασία Σημειώσεις Πρωί ≈ 24°C αίθριος, υγρασία 42% Μεσημέρι ≈ 28°C αίθριος, υγρασία 36% Βράδυ ≈ 29–31°C (αίσθηση) αίθριος, αυξημένη υγρασία 64%

Η πενθήμερη τάση δείχνει συνέχιση της ζεστής και στερεάς αστρονομικά καλοκαιρινής περιόδου, με βαθμιαία αύξηση στις μέγιστες τιμές τις επόμενες ημέρες (33°C – 37°C σύμφωνα με την πρόβλεψη). Αυτό σημαίνει προσοχή στις μεσημβρινές ώρες για ευπαθείς ομάδες και όσους εργάζονται εξωτερικά.

Σημεία προσοχής για κατοίκους και επισκέπτες

Λόγω της αίσθησης θερμοκρασίας και της αυξημένης υγρασίας το βράδυ, συνίσταται προφύλαξη για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά.

Οι επισκέπτες των ορεινών περιοχών να έχουν κατά νου τη χαμηλότερη θερμοκρασία κατά 2–3°C και ανάλογο εξοπλισμό.

Καλή ορατότητα (≈10 χλμ) ευνοεί τις μετακινήσεις — ωστόσο σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών σε ύπαιθρο να λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις της επόμενης εβδομάδας.

Η τοπική εικόνα για την ημέρα παρουσιάζει σταθερό καλοκαιρινό μοτίβο, χωρίς έντονα καιρικά επεισόδια. Για λεπτομερέστερες ενημερώσεις και ενδεχόμενες αλλαγές, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να συμβουλεύονται τα τοπικά δελτία καιρού.

Αντικείμενο ενημέρωσης: καιρικές συνθήκες στην Πιερία για τις 11/7/2026, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία.