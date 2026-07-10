Αμφισβήτηση στην Καλαμάτα για την διατήρηση εδρών μετά αποχώρηση από κομματικές γραμμές

Δημόσια παρέμβαση δημοτικού συμβούλου της Καλαμάτας θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ηθικής διαχείρισης της λαϊκής εντολής όταν εκπρόσωποι αλλάζουν πολιτική «στέγη» αλλά διατηρούν την έδρα τους.

Δημόσια κριτική για την πρακτική διατήρησης εδρών μετά την αποχώρηση από κόμμα

Αιχμηρή τοποθέτηση από τον δημοτικό σύμβουλο της Καλαμάτας και μέλος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Δημήτρη Φαββατά, που κατηγοριοποιεί ως «πολιτικό τυχοδιωκτισμό» την πρακτική πολιτικών που εγκαταλείπουν μια παράταξη αλλά επιμένουν να διατηρούν την έδρα τους. Η δημόσια παρέμβαση εστιάζει στην ηθική διάσταση της εκπροσώπησης και στην υποχρέωση σεβασμού της ψήφου των πολιτών.

"Η έδρα δεν είναι προσωπικό λάφυρο ούτε ατομική περιουσία."

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Φαββατάς συνδέει την πρακτική της παραμονής στην έδρα με την προσβολή της δημοκρατικής δεοντολογίας και καλεί σε συνέπεια όσους εκλέγονται: εφόσον διαφωνούν με τις αρχές και το πρόγραμμα της παράταξης, πρέπει να παραιτούνται και να παραδίδουν την έδρα. Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνη και σε όσους κόμματα υποδέχονται αυτούς τους αιρετούς, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, νομιμοποιούν συμπεριφορές που πλήττουν τους θεσμούς.

Η δημόσια συζήτηση που πυροδοτείται από τέτοιες τοποθετήσεις ενδιαφέρει άμεσα τους κατοίκους της Καλαμάτας, καθώς θίγει τους όρους με τους οποίους επιτελείται η τοπική αντιπροσώπευση και το ποιες πολιτικές πρακτικές θεωρούνται αποδεκτές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναδεικνύεται μάλιστα το ερώτημα της λογοδοσίας και της διαφάνειας προς τους ψηφοφόρους.

Ηθική και αντιπροσωπευτικότητα: η θέση ότι η έδρα ανήκει στη λαϊκή εντολή, όχι στον εκάστοτε αιρετό.

η θέση ότι η έδρα ανήκει στη λαϊκή εντολή, όχι στον εκάστοτε αιρετό. Ευθύνη κομμάτων: η κριτική προς κόμματα που ενσωματώνουν αιρετούς που έχουν εγκαταλείψει την παράταξη με την οποία εκλέχθηκαν.

η κριτική προς κόμματα που ενσωματώνουν αιρετούς που έχουν εγκαταλείψει την παράταξη με την οποία εκλέχθηκαν. Κάλεσμα σε πολιτικό ήθος: απαίτηση συνέπειας και σεβασμού προς τους ψηφοφόρους.

Στην τοπική πολιτική ατζέντα, τέτοια ζητήματα συχνά οδηγούν σε εντάσεις εντός δημοτικών συμβουλίων και αναζωπυρώνουν συζητήσεις για κανόνες δεοντολογίας στην αυτοδιοίκηση. Οι κάτοικοι αναζητούν σαφείς απαντήσεις σχετικά με το ποιες πρακτικές θα γίνουν ανεκτές και ποιες όχι, καθώς και αν υπάρχει μηχανισμός επανόρθωσης όταν θεωρούν ότι η αντιπροσώπευση έχει εκτραπεί από τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Πρόσωπο Ιδιότητα Δημήτρης Φαββατάς Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, Μέλος ΠΕΔ Πελοποννήσου

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τη συμπεριφορά εκλεγμένων αντιπροσώπων σε τοπικό επίπεδο και για τα μέσα προστασίας της λαϊκής εντολής. Σε πρακτικό επίπεδο, οι πολίτες της Μεσσηνίας που ανησυχούν για την αξιοπιστία των θεσμών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τις ανακοινώσεις των παρατάξεων, προκειμένου να αξιολογήσουν την πολιτική συμπεριφορά των εκπροσώπων τους και να απαιτήσουν διαφάνεια και λογοδοσία.

Η δημόσια παρέμβαση του κ. Φαββατά ανοίγει ζήτημα που πιθανόν να συνεχίσει να απασχολεί την τοπική πολιτική σκηνή, ειδικά αν υπάρξουν νέες περιπτώσεις όπου εκλεγμένοι αλλάζουν πολιτική στέγη χωρίς να παραιτούνται από την έδρα που πήραν μέσω του ψηφοδελτίου μιας συγκεκριμένης παράταξης.