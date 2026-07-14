Αμφιβολίες για την ένταξη και καθυστερήσεις στο Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού

Σε συζήτηση στην Ολομέλεια η βουλευτής Λασιθίου ανέδειξε την επαναλαμβανόμενη αλλαγή αφηγήματος για τη χρηματοδότηση και την απουσία τεχνικού δελτίου που να τεκμηριώνει ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Κρίσιμο για την υγεία του νοτιοανατολικού Λασιθίου

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μακρύ Γιαλού, ένα έργο που κατοικεί εδώ και χρόνια στις προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής. Η εκπρόσωπος της περιοχής αναφέρθηκε όχι μόνο στις καθυστερήσεις, αλλά και στην ανάγκη λογοδοσίας για το πώς το έργο παρουσιάστηκε ως ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ένταξης.

Στην παρέμβασή της η βουλευτής επανέφερε το ιστορικό των ανακοινώσεων και επεσήμανε ότι ήδη από το 2023 ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί σε χρηματοδότηση για το έργο. Ωστόσο, απαντήσεις που λήφθηκαν μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου αμφισβητούν αυτή την εικόνα, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης φέρεται να δήλωσε ότι η ένταξη προϋποθέτει την υποβολή τεχνικού δελτίου από το αρμόδιο υπουργείο, χωρίς να προκύπτει ότι το τεχνικό δελτίο έχει κατατεθεί.

«Η υπόθεση του Πολυδύναμου Ιατρείου Μακρύ Γιαλού δεν είναι απλώς μια ιστορία καθυστερήσεων, είναι μια ιστορία αλλαγής του αφηγήματος.»

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, όπου η λειτουργία ενός τέτοιου ιατρείου θεωρείται ζωτική για την πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και επείγουσες υπηρεσίες υγείας. Η έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος και η ανακολουθία μεταξύ δημόσιων ανακοινώσεων και εγγράφων δημιουργούν έλλειμμα εμπιστοσύνης προς την κρατική διαχείριση των έργων υποδομής.

Προβληματισμός : Επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς τεκμηρίωση.

: Επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς τεκμηρίωση. Διαφάνεια : Απαίτηση για κοινοποίηση εγγράφων που αποδεικνύουν ένταξη/χρηματοδότηση.

: Απαίτηση για κοινοποίηση εγγράφων που αποδεικνύουν ένταξη/χρηματοδότηση. Τοπικές συνέπειες: Καθυστέρηση σε υπηρεσίες υγείας για κατοίκους του Μακρύ Γιαλού και γειτονικών περιοχών.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι βασικά ζητούμενα είναι σαφή χρονοδιαγράμματα, δημόσια τεκμηρίωση της χρηματοδότησης και δέσμευση για άμεσες ενέργειες ώστε το ιατρείο να γίνει λειτουργικό. Η κοινοβουλευτική αναφορά φέρνει το θέμα στο προσκήνιο, αλλά απομένει να φανεί αν οι απαντήσεις που θα δοθούν θα ικανοποιήσουν την ανάγκη για διαφάνεια και ταχύτητα στην υλοποίηση.

Σημείο Δήλωση / Στοιχείο Έτος σχετικής εξαγγελίας 2023 (αναφορά Πρωθυπουργού σύμφωνα με την παρέμβαση) Αιχμή κοινοβουλευτικού ελέγχου Η Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επιβεβαιώνει υποβολή τεχνικού δελτίου

Οι επόμενες κινήσεις προς διασφάλιση της υλοποίησης θα κριθούν από τις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργείου και την παροχή των εγγράφων που θα αποσαφηνίζουν τη διαδικασία ένταξης και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Εν τω μεταξύ, για την τοπική κοινωνία παραμένει προτεραιότητα η εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή.