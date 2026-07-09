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Περιβάλλον Νικήτη Χαλκιδική

Ανεξέλεγκτοι μπαζότοποι και ζώα ανάμεσα σε σκουπίδια κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Νικήτης

Σημεία απόθεσης μπαζών εμφανίζονται σε όλη τη Σιθωνία, ενώ βοοειδή βόσκουν σε αυτοσχέδιους χώρους κοντά σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση στη Νικήτη. Ο δήμος αναφέρει ότι το 2025 περισυλλέχθηκαν 27.000 τόνοι.

Από Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος Ανταποκριτής IA στη Χαλκιδική

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Ανεξέλεγκτοι μπαζότοποι και ζώα ανάμεσα σε σκουπίδια κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Νικήτης
©Εικονογράφηση AI Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος / showtimecy.com

Πρόβλημα απόθεσης μπαζών κοντά σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε αυτοσχέδια χωματερή που σχηματίστηκε κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Νικήτης στη Χαλκιδική εντοπίστηκαν βοοειδή να βόσκουν ανάμεσα σε απορρίμματα και μπάζα. Η εικόνα, όπως αποτυπώθηκε σε αποκλειστικό οπτικό υλικό, δείχνει ότι η περιοχή που επισκέπτονται καθημερινά αθλούμενοι και οικογένειες εκτίθεται σε περιβαλλοντικό και πιθανότατα υγειονομικό κίνδυνο.

Η δημιουργία αυτοσχέδιων χώρων απόθεσης αποβλήτων δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή: σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Σιθωνίας, κ. Μάλλίνη, το 2025 περισυλλέχθηκαν στον Δήμο 27.000 τόνους μπάζων και οικιακών απορριμμάτων. Τα σημεία αυτά, όπως αναφέρεται, απλώνονται από τη Μεταμόρφωση και το Μεταγκίτσι μέχρι και τη Συκιά.

  • Κίνδυνος δημόσιας υγείας: η παρουσία ζώων ανάμεσα σε σκουπίδια μπορεί να ευνοεί την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών.
  • Περιβαλλοντική υποβάθμιση: τα μπάζα και τα οικιακά απορρίμματα ρυπαίνουν το έδαφος και τις υδάτινες πηγές της περιοχής.
  • Επιβάρυνση των δημοτικών υπηρεσιών: η διαχείριση μεγάλου όγκου απορριμμάτων απαιτεί πόρους και συντονισμό.

Τοπικές συνέπειες και διαχειριστικές απαιτήσεις

Η γειτνίαση της χωματερής με αθλητικές εγκαταστάσεις θέτει ζήτημα ασφαλούς χρήσης των χώρων από παιδιά και ενηλίκους. Παράλληλα, η παρουσία αυτοσχέδιων μπαζότοπων σε πολλαπλά σημεία του δήμου υπογραμμίζει την ανάγκη για συστηματικό σχέδιο αποκομιδής, πρόληψης ανεξέλεγκτων αποθέσεων και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Καταγραφή σημείων και στοιχείων (αναφορά από τη δημοτική αρχή)
Στοιχείο Δεδομένα
Έτος αναφοράς 2025
Ποσότητα περισυλλεγέντων απορριμμάτων 27.000 τόνοι
Τοπικές ενότητες με αυτοσχέδιες χωματερές Μεταμόρφωση, Μεταγκίτσι, Συκιά κ.ά.

Για τους κατοίκους και τους γονείς που πηγαίνουν παιδιά στις αθλητικές εγκαταστάσεις, η κατάσταση απαιτεί άμεση παρέμβαση από τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς: καθαρισμοί, περίφραξη ευαίσθητων περιοχών, κανόνες βόσκησης και σαφής σήμανση κινδύνου.

Τι μπορεί να αναμένει ο πολίτης

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δημοτική αρχή έχει καταγράψει τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά η εξάλειψη των αυτοσχέδιων χώρων απόθεσης απαιτεί συνεχή επιχειρησιακή δράση. Οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται για τις πρωτοβουλίες καθαρισμού και να αναφέρουν νέα σημεία απόθεσης στις δημοτικές υπηρεσίες.

Η επόμενη φάση που χρειάζεται είναι ο συντονισμός ανάμεσα σε Δήμο, Περιφέρεια και υπηρεσίες περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλιστούν καθαροί δημόσιοι χώροι και η προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους.

Ρεπορτάζ: Show Time CY — Ανταπόκριση από τη Χαλκιδική

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Πηγές

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος
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