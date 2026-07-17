Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου η 7χρονη μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Σιθωνία

Η μόνη επιζήσασα της οικογένειας, ένα κορίτσι 7 ετών, υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις στο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Οι κάτοικοι της Σιθωνίας παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη της υγείας της.

Σοβαρή μάχη για τη ζωή της 7χρονης — Δύο επεμβάσεις και μεταφορά σε ΜΕΘ

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ένα κορίτσι επτά ετών, η μοναδική επιζήσασα οικογένειας που εμπλακήκε στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Το παιδί, μετά τις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις, μεταφέρθηκε σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο και παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.

Σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική γνωμάτευση, το κορίτσι υπέστη πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κατάγματα στον θώρακα και στο μηριαίο οστό. Για την αντιμετώπιση των τραυματισμών του πραγματοποιήθηκαν δύο επεμβάσεις από ορθοπεδικό και παιδοχειρουργικό τμήμα.

Αρχική διακομιδή: Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Θεσσαλονίκη).

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Θεσσαλονίκη). Χειρουργικές επεμβάσεις: Δύο επεμβάσεις την πρώτη νύχτα, που κρίθηκαν επιτυχείς.

Δύο επεμβάσεις την πρώτη νύχτα, που κρίθηκαν επιτυχείς. Σημερινή μεταφορά: Στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή στους γονείς της μικρής και στο βρέφος έξι μηνών της ίδιας οικογένειας. Η τοπική κοινωνία της Σιθωνίας και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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Η εξέλιξη της υγείας της μικρής αποτελεί προτεραιότητα για την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί. Οι πρώτες εγχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή τραυμάτων — όπως τα κατάγματα στο μηριαίο και οι θωρακικές κακώσεις — και χαρακτηρίστηκαν επιτυχείς όσον αφορά τη σταθεροποίηση των τραυματισμών.

Για τους κατοίκους της Χαλκιδικής το συμβάν έχει πολλαπλές επιπτώσεις: πέρα από το ανθρώπινο δράμα και τον πόνο των συγγενών, δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια στην περιοχή και την ανάγκη αυξημένων προληπτικών μέτρων κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο δυστύχημα. Κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις τους στην περιοχή μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Η είδηση της απώλειας τριών μελών της ίδιας οικογένειας συγκλονίζει την τοπική κοινότητα της Σιθωνίας, όπου ήδη οργανώνονται πρωτοβουλίες υποστήριξης προς τους πληγέντες συγγενείς και γνωστούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παράσχουν πληροφορίες για τυχόν σχετικές ενέργειες υποστήριξης μόλις συγκροτηθούν.

Το ρεπορτάζ θα ενημερώνεται καθώς θα καταφθάνουν νεότερα ιατρικά και αστυνομικά δεδομένα.