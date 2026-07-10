Το 10ο Parthenώn Film Festival επιστρέφει στην πλατεία του Παρθενώνα με δωρεάν προβολές

Το επετειακό τριήμερο σινεμά στο χωριό, αφιερωμένο στη φιλία, φωτίζει ξανά την πλατεία του Παρθενώνα από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Επιστροφή της θερινής αυλαίας στην καρδιά του χωριού

Το Parthenώn Film Festival – Σινεμά στο Χωριό επιστρέφει για την 10η του διοργάνωση και μετατρέπει για τρεις διαδοχικές βραδιές την πλατεία του Παρθενώνα Χαλκιδικής σε υπαίθριο θερινό σινεμά. Η φετινή θεματική εστίαση έχει τίτλο τη φιλία και οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η διοργάνωση έχει καταστεί θεσμός για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, προσφέροντας μια πολιτιστική συνάντηση προσαρμοσμένη στον ρυθμό του χωριού: μικρές πλατείες, βραδιές με σινεφίλ επιλογές και την αίσθηση κοινοτικής συμμετοχής. Η ελεύθερη είσοδος καθιστά τις προβολές προσβάσιμες σε κατοίκους και τουρίστες και ενισχύει την πολιτιστική ζωή της περιοχής κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Για τους κατοίκους της Χαλκιδικής, η επιστροφή του Parthenώn Film Festival σηματοδοτεί όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά και ευκαιρίες για τοπική κινητικότητα: οι επισκέπτες συγκεντρώνονται στην πλατεία, ενισχύοντας την κίνηση σε καταστήματα εστίασης και μικρές επιχειρήσεις του χωριού. Η προβολή ταινιών σε ανοικτούς δημόσιους χώρους συνεισφέρει επίσης στην προβολή της περιοχής ως προορισμού με πολιτιστικό ενδιαφέρον πέραν των παραλιών.

Διαρκεία : τρεις βραδιές, 10–12 Ιουλίου 2026.

: τρεις βραδιές, 10–12 Ιουλίου 2026. Τόπος : πλατεία Παρθενώνα, Χαλκιδική.

: πλατεία Παρθενώνα, Χαλκιδική. Είσοδος: ελεύθερη για το κοινό.

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς της περιοχής συνήθως συνεργάζονται για την ομαλή διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων, φροντίζοντας για την ασφάλεια του κοινού, την καθαριότητα και την κυκλοφοριακή ρύθμιση στις ώρες αιχμής. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες εστίασης και φιλοξενίας, οι βραδιές αυτές αποτελούν ευκαιρία αύξησης της κίνησης και απόδοσης εισοδήματος σε περίοδο υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση 10ο Parthenώn Film Festival – Σινεμά στο Χωριό Ημερομηνίες 10–12 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Πλατεία Παρθενώνα, Χαλκιδική Είσοδος Ελεύθερη

Η παράδοση των υπαίθριων προβολών στη Χαλκιδική έχει δείξει ότι τέτοια γεγονότα ενισχύουν τόσο την πολιτιστική ταυτότητα όσο και την τοπική οικονομία, ιδίως όταν συνδυάζονται με την τουριστική κίνηση. Οι επισκέπτες που αναζητούν εκδηλώσεις με τοπικό χαρακτήρα θα βρουν στην πλατεία του Παρθενώνα μια πρόταση ψυχαγωγίας φιλική στην κοινότητα και προσανατολισμένη στη συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν ανακοινώσεις σχετικές με το πρόγραμμα των προβολών ή τα ωράρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις επίσημες ενημερώσεις της διοργάνωσης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα δημοσιεύσουν τυχόν λεπτομέρειες πριν από την έναρξη των προβολών.

Γραφείο Χαλκιδικής, Show Time CY