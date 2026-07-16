Ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στη Χαλκιδική

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών–Σιθωνίας, όπου τρεις άνθρωποι μιας οικογένειας από τη Μολδαβία έχασαν τη ζωή τους.

Νέα εξέλιξη στην πολύνεκρη σύγκρουση στον δρόμο Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρία μέλη μίας τετραμελούς οικογένειας παραθεριστών από τη Μολδαβία. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο τραγικό συμβάν, όπως έχει τεκμηριωθεί από τις ανακοινώσεις, έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το βρέφος ηλικίας 6 μηνών. Η μόνη επιζήσασα του αυτοκινήτου, το κορίτσι ηλικίας 7 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

«Μάχη» για τη ζωή της δίνει η 7χρονη κόρη της οικογένειας

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ. Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν το επιβατικό όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε μετωπικά με το βυτιοφόρο. Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν μαρτυρίες και στοιχεία από το τόπο του ατυχήματος.

Θύματα : 3 νεκροί (35 ετών, 28 ετών, 6 μηνών)

: 3 νεκροί (35 ετών, 28 ετών, 6 μηνών) Επιζήσασα : 7χρονη σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων

: 7χρονη σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων Οδηγός βυτιοφόρου: 44 ετών, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής η υπόθεση εγείρει ζητήματα οδικής ασφάλειας στις επαρχιακές οδούς της Χαλκιδικής, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Η αστυνομία ερευνά παράγοντες όπως ταχύτητα, ενδεχόμενη απόσπαση προσοχής, κατάσταση οδοστρώματος και τυχόν μηχανικά προβλήματα στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Επαρχιακή οδός Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας Εμπλεκόμενα οχήματα Ι.Χ. επιβατικό και βυτιοφόρο Διαδικασία Προανάκριση από Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου

Οι Αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες ή διαθέτει οπτικό υλικό από το σημείο να επικοινωνήσει με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Η έρευνα θα καθορίσει εντέλει τα επόμενα νομικά και τακτικά βήματα.

Η είδηση προκαλεί βαθιά ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου και μέτρων για την ασφάλεια των δρόμων της Χαλκιδικής, ιδίως στις κεντρικές οδικές αρτηρίες που συνδέουν τα παράλια με την ενδοχώρα.