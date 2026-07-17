Μάχη για τη ζωή στο Ιπποκράτειο: 7χρονη από τροχαίο στη Σιθωνία παραμένει διασωληνωμένη

Ένα 7χρονο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και ακολούθως στο Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο μετά από δύο χειρουργεία. Οι αρχές και το προξενείο της Μολδαβίας προσπαθούν να εντοπίσουν συγγενείς.

Κρίσιμη η κατάσταση του 7χρονου κοριτσιού μετά από πολύνεκρο τροχαίο στη Σιθωνία

Ένα 7χρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα και υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις πριν μεταφερθεί στην ειδική παιδιατρική ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Στο δυστύχημα, το οποίο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έγινε στην εθνική οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου (στο ύψος της Μεταμόρφωσης), βρήκαν τραγικό θάνατο οι γονείς και το εξάμηνο βρέφος της ίδιας οικογένειας. Το 7χρονο κορίτσι, που προέρχεται από τη Μολδαβία, είχε αρχικά διακομιστεί στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης όπου έγιναν οι παρεμβάσεις στα τραύματά της.

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Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν ότι το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό και παραμένει διασωληνωμένο. Η ιατρική ομάδα της ΜΕΘ παρακολουθεί μόνιμα την κατάσταση της μικρής, ενώ οι επόμενες ώρες κρίνουνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

Προσπάθειες εντοπισμού συγγενών και εμπλοκή προξενείου

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί στο νοσοκομείο συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας. Σύμφωνα με τις καταγραφές, γίνεται συντονισμένη προσπάθεια για την ταυτοποίηση και ειδοποίηση οικείων στη Μολδαβία. Το προξενείο της Μολδαβίας στην Ελλάδα έχει εμπλακεί στην προσπάθεια επικοινωνίας με συγγενείς, ώστε το παιδί να μην βρίσκεται μόνο του σε αυτή τη δύσκολη φάση.

Ιατρική κατάσταση: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παιδιών, μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παιδιών, μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Προέλευση οικογένειας: Μολδαβία — σε εξέλιξη οι ενέργειες του προξενείου για τον εντοπισμό συγγενών.

Μολδαβία — σε εξέλιξη οι ενέργειες του προξενείου για τον εντοπισμό συγγενών. Τοπικό αντίκτυπο: Συγκλονισμός στην κοινότητα της Σιθωνίας και ευρύτερα στη Χαλκιδική.

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους στον κύριο οδικό άξονα της Σιθωνίας, το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους των δρόμων της περιοχής και την ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων οδικής ασφάλειας. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει κινητοποίηση τόσο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, τα οποία συνεργάστηκαν για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυματισμών.

Οι τοπικές αρχές και τα αρμόδια όργανα συνεχίζουν τις διαδικασίες για την διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου και για την ενημέρωση των οικείων. Όσοι έχουν πληροφορίες ή σχετικές μαρτυρίες για το περιστατικό καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν στην έρευνα.

Η κοινότητα της Χαλκιδικής παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας της μικρής και αναμένει περαιτέρω ενημέρωση από το ιατρικό προσωπικό και τις αρμόδιες αρχές.