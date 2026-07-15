Φωτιά στα Ψακούδια: επίγειες δυνάμεις προωθήθηκαν άμεσα κοντά σε κατοικίες

Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια κινητοποίησε νωρίς το πρωί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα, με συνδρομή υδροφόρων του δήμου Πολυγύρου. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και αντιμετωπίζεται χωρίς προς το παρόν αναφορές για τραυματισμούς.

Άμεση κινητοποίηση και προτεραιότητα στην προστασία κατοικιών

Το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Ψακουδίων Χαλκιδικής. Η εστία εντοπίστηκε σε τόπο όπου υπάρχει χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κατοικίες, γεγονός που όρισε εξαρχής ως κύριο στόχο των επιχειρήσεων την προστασία των οικιών και της τοπικής υποδομής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 5 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του δήμου Πολυγύρου, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις με νερό και υποστήριξη στα σημεία όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Προσωπικό πυροσβεστικής: 20 άτομα

άτομα Μονάδα πεζοπόρων: 2η ΕΜΟΔΕ

Πυροσβεστικά οχήματα: 5

Συνδρομή: υδροφόρες του δήμου Πολυγύρου

Η φύση της βλάστησης —χαμηλός θάμνος και αγροτική βλάστηση— διευκόλυνε εν μέρει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα απαιτούσε προσοχή λόγω του ενδεχομένου ταχείας εξάπλωσης σε ευνοϊκές για τη φωτιά καιρικές συνθήκες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές από τους επιτόπιους φορείς.

Παράμετρος Αριθμός / Σημείωση Πυροσβέστες 20 Πεζοπόροι 2η ΕΜΟΔΕ Οχήματα 5 πυροσβεστικά Δημοτικές υδροφόρες Συνδρομή από δήμο Πολυγύρου

Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων και να αποφεύγουν τη διέλευση κοντά στην περιοχή εφόσον δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των ομάδων πυρόσβεσης.

Σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τέτοιου είδους συμβάντα υπενθυμίζουν την ανάγκη τακτικής συντήρησης ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς και την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών και πυροσβεστικής για γρήγορη και συντονισμένη ανταπόκριση.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην περιοχή της Χαλκιδικής, η περίοδος μεγάλης πυρκαγιάς απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση: απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από αυλές, προσοχή σε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες και άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς.

Οι υπηρεσίες της περιφέρειας και του δήμου παρακολουθούν την εξέλιξη και θα ενημερώσουν εάν προκύψουν νεότερα στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν μέτρα υποστήριξης των πληγέντων.