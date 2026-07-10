Νεκρός 36χρονος μετά από περιστατικό με jet ski στη Σιθωνία

Ένας 36χρονος υπήκοος Βουλγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Ζωγράφου της Σιθωνίας και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση.

Τραγωδία στη θάλασσα της Σιθωνίας

Ένας 36χρονος υπήκοος Βουλγαρίας έχασε τη ζωή του μετά από πρόβλημα που παρουσίασε ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με το jet ski που χειριζόταν, στην περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του περιστατικού, δεύτερος χειριστής jet ski που βρισκόταν κοντά αντιλήφθηκε άμεσα το συμβάν και προσέτρεξε για βοήθεια. Ο 36χρονος ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το πρόβλημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές

Τα τοπικά λιμενικά όργανα έχουν αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του τραγικού συμβάντος. Δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων ή για τυχόν ιατρικούς παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, τέτοιου είδους περιστατικά υπενθυμίζουν τους κινδύνους κατά τη χρήση ατομικών σκαφών αναψυχής και τη σημασία της τήρησης κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα.

Ηλικία: 36 ετών

36 ετών Υπηκοότητα: Βουλγαρία

Βουλγαρία Τοποθεσία: Παραλία Ζωγράφου, Σιθωνία

Παραλία Ζωγράφου, Σιθωνία Αποτέλεσμα: Θάνατος στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους αυτόπτες και οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις τοπικές λιμενικές αρχές, ώστε να συμβάλει στη διαλεύκανση των αιτίων. Παράλληλα, οι αρχές να υπενθυμίζουν τη χρήση σωστικών μέσων και την αποφυγή ρισκαδόρικων συμπεριφορών κατά την πλοήγηση με μικρά ταχύπλοα.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 36 Υπηκοότητα Βουλγαρία Τοποθεσία Παραλία Ζωγράφου, Σιθωνία Μέρος μεταφοράς Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Θα ακολουθήσουν νεώτερες πληροφορίες καθώς ολοκληρωθεί η προανάκριση από το Λιμενικό και ανακοινωθούν επίσημα συμπεράσματα για τα αίτια της απώλειας της ζωής του άνδρα.