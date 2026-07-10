Φαίη Σκορδά σε εκδήλωση στη Χαλκιδική: εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα

Η παρουσιάστρια βρέθηκε σε fashion event σε πολυτελές θέρετρο της Χαλκιδικής, μοιράστηκε φωτογραφίες και συνέχισε τις δημόσιες εμφανίσεις μετά το τέλος της συνεργασίας της με το Mega.

Εμφάνιση σε πολυτελές θέρετρο της Χαλιδικής

Η Φαίη Σκορδά παραβρέθηκε πρόσφατα σε fashion event που πραγματοποιήθηκε σε πολυτελές θέρετρο της Χαλκιδικής, όπου η παρουσία της σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα lifestyle ρεπορτάζ. Η παρουσιάστρια επέλεξε σύνολο του οίκου Dolce & Gabbana, το οποίο συνδύασε με ψηλά μαύρα πέδιλα.

Το outfit περιλάμβανε ένα ψηλόμεσο σορτς με πλούσια διακόσμηση — κεντήματα, χάντρες και παγιέτες — σε συνδυασμό με ένα σατέν κόκκινο body, δημιουργώντας μία δυναμική εμφάνιση που ξεχώρισε στο χώρο της εκδήλωσης. Φωτογραφίες από τη βραδιά κοινοποιήθηκαν από την παρουσιάστρια και σε μία από αυτές πόζαρε μαζί με τον σχεδιαστή και παρουσιαστή Λάκη Γαβαλά.

Τοποθεσία: πολυτελές θέρετρο στη Χαλκιδική

πολυτελές θέρετρο στη Χαλκιδική Σχεδιαστής: Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana Στοιχεία εμφάνισης: ψηλόμεσο σορτς με κεντήματα, σατέν κόκκινο body, μαύρα πέδιλα

Η παρουσία της στο νησί έρχεται λίγες ημέρες αφότου ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega και το τέλος της εκπομπής «Buongiorno», γεγονός που σχολιάζεται από τα μέσα ως συνέχεια της αυξημένης δημόσιας παρουσίας της εκτός τηλεοπτικού πλαισίου.

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Πριν από την εμφάνισή της στη Χαλκιδική, η παρουσιάστρια είχε αναρτήσει στιγμιότυπα από χαλαρές στιγμές σε πολυτελές ξενοδοχείο στην αθηναϊκή ριβιέρα. Στα ενδεικτικά αυτά στιγμιότυπα εμφάνισε ένα λευκό ολόσωμο μαγιό συνοδευόμενο από ένα κίτρινο παρεό, φλατ σανδάλια, ψάθινο καπέλο και ψάθινη τσάντα — επιλογές που προσδιόρισαν ένα καλοκαιρινό, κομψό beach look.

Για τον τοπικό πληθυσμό και τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν πρακτικό αντίκτυπο: προσελκύουν επισκέπτες, ενισχύουν την προβολή των ξενοδοχειακών μονάδων και των εμπορικών υπηρεσιών και δημιουργούν επιπλέον κινητικότητα σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, η παρουσία επωνύμων λειτουργεί ως πρόσθετος λόγος κάλυψης από μέσα ενημέρωσης και social media, ενισχύοντας την προβολή προορισμού και υπηρεσιών.

Η ακολουθία δημόσιων εμφανίσεων και αναρτήσεων της παρουσιάστριας δείχνει ενδιαφέρον για την πορεία της μετά την τηλεοπτική της απασχόληση και προσφέρει υλικό για τοπικά lifestyle ρεπορτάζ, χωρίς όμως να αλλάζει την καθημερινότητα των κατοίκων πέραν των οικονομικών και δημοσιογραφικών ωφελειών που συνοδεύουν τέτοιες παρουσίες.

Σε επίπεδο πρακτικής ενημέρωσης, η διεξαγωγή εκδηλώσεων αυτού του τύπου σηματοδοτεί:

αύξηση επισκεψιμότητας σε περιοχές με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

αυξημένες ανάγκες σε υπηρεσίες φιλοξενίας και μετακινήσεων

ενδεχόμενη προβολή τοπικών επιχειρήσεων μέσα από συνεργασίες και κάλυψη

Η Χαλκιδική παραμένει δημοφιλής προορισμός για εκδηλώσεις lifestyle και fashion, με συνεχιζόμενη παρουσία γνωστών προσώπων που προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών.