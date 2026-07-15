Τραυματισμοί στη θάλασσα και προσαγωγές: επιπτώσεις για τα Νέα Μουδανιά

Αναφορές για δύο περιστατικά τραυματισμών στη θάλασσα εντός του Δήμου Κασσάνδρας, με επέμβαση της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών, και σύλληψη γονέα για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου. Το δελτίο περιλαμβάνει επίσης σχετική υπόθεση με πλαστά έγγραφα στη Μυτιλήνη.

Συνοπτικό πλαίσιο των συμβάντων

Τις απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε από την Άμεση Δράση ότι δύο άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν εντός της θάλασσας σε διαφορετικές παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας. Τα περιστατικά κινητοποίησαν άμεσα στελέχη της λιμενικής αρχής και υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα, στο δελτίο αναφέρεται και άλλη επιχείρηση του Λιμενικού στην Μυτιλήνη, όπου συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός για κατοχή και επίδειξη ταξιδιωτικών εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας και για άλλα αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Τραυματισμός στην περιοχή «Πολύχρονο»

Στην περιοχή «Πολύχρονο» του Δήμου Κασσάνδρας, διαπιστώθηκε ότι ένας 40χρονος αλλοδαπός χτυπήθηκε από μία σανίδα (hyperfly) την οποία χειριζόταν ένα ανήλικο άτομο, επίσης αλλοδαπός. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για παροχή πρώτων βοηθειών. Για το περιστατικό, από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας του ανήλικου, για παράβαση του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

«παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου»

Δεύτερο περιστατικό στην Καλλιθέα

Σε ξεχωριστή κλήση, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για πιθανό τραυματισμό γυναίκας εντός της θάλασσας στην περιοχή Καλλιθέα του Δήμου Κασσάνδρας. Το δελτίο της υπηρεσίας ξεκινά την περιγραφή της επέμβασης, ωστόσο το παρεχόμενο απόσπασμα των ανακοινώσεων σταματάει προτού ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες για τη νοσηλεία ή την αιτία του τραυματισμού.

Στοιχεία από τη Μυτιλήνη και συνέπειες

Στην υπόθεση της Μυτιλήνης, κατά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου που προερχόταν από Πειραιά και Χίο, συνελήφθη 22χρονος υπήκοος Μαρόκου ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατείχε και επέδειξε δύο ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας. Εντός της χειραποσκευής του βρέθηκαν ακόμη δέκα οκτώ (18) ταξιδιωτικά έγγραφα άλλων προσώπων, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι καταχωρημένα στο σύστημα SISII ως κλεμμένα. Κατασχέθηκαν επίσης δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Τοποθεσία Ηλικία/Κατάσταση Ενέργεια Αρμόδια αρχή Πολύχρονο (Δήμος Κασσάνδρας) 40χρονος (τραυματίας) / ανήλικος χειριστής Μεταφορά τραυματία στο Νοσοκομείο, σύλληψη πατέρα Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών Καλλιθέα (Δήμος Κασσάνδρας) Γυναίκα (πιθανός τραυματισμός) Επέμβαση Λιμενικής Αρχής (λεπτομέρειες μη διαθέσιμες) Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών Μυτιλήνη 22χρονος υπήκοος Μαρόκου Σύλληψη για πλαστά/κλεμμένα έγγραφα, κατάσχεση Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης

Η τοπική λιμενική αρχή ενεργοποιήθηκε άμεσα και στα τρία συμβάντα.

Σε ένα περιστατικό προέκυψε ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου .

. Η υπόθεση με πλαστά/κλεμμένα έγγραφα στη Μυτιλήνη υπογραμμίζει την ένταση των ελέγχων στα νησιωτικά λιμάνια.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής των Νέων Μουδανιών, τα γεγονότα επισημαίνουν δύο άμεσες ανάγκες: την ενίσχυση της προσοχής κατά τη χρήση θαλάσσιου εξοπλισμού από ανηλίκους και τη συνέχιση των ελέγχων ταυτοπροσωπίας και εγγράφων στα λιμάνια, ώστε να προστατεύονται οι τοπικές κοινότητες και οι λουόμενοι. Η προανάκριση σε όλα τα περιστατικά συνεχίζεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και την αποδοχή των σχετικών νομικών ευθυνών.