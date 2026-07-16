Δύο τραυματισμοί σε παραλίες κοντά στα Νέα Μουδανιά: συλλήψεις και προανάκριση από το Λιμενικό

Δύο αλλοδαποί τραυματίστηκαν σε παραλίες της Χαλκιδικής — περιστατικά στο Πολύχρονο και στην Καλλιθέα — με την προανάκριση να διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών και δύο συλλήψεις για την εποπτεία και εκμετάλλευση θαλάσσιων μέσων.

Εισαγωγή

Δύο ξεχωριστά περιστατικά τραυματισμών καταγράφηκαν σε παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και ειδικότερα σε σημεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα περιστατικά ερευνώνται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, το οποίο προέβη και σε δύο συλλήψεις στα πλαίσια των αυτόφωρων πράξεων που προέκυψαν από την προανάκριση.

Τι συνέβη στο Πολύχρονο

Στην περιοχή του Πολυχρόνου ένα άτομο ηλικίας 40 ετών, υπήκοος Σερβίας, τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από μία σανίδα τύπου Hyperfly. Η σανίδα χειριζόταν από ανήλικο, επίσης υπήκοο Σερβίας. Ο τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στα πλαίσια της προανάκρισης συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα (παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου).

Τι συνέβη στην Καλλιθέα

Αργότερα την ίδια ημέρα, στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας (Δήμος Κασσάνδρας), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή για τον πιθανό τραυματισμό γυναίκας εντός της θάλασσας. Πρόκειται για 24χρονη υπήκοο Σερβίας, η οποία ενώ βρισκόταν πάνω σε στρώμα θαλάσσης συγκρούστηκε με θαλάσσιο φουσκωτό καναπέ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο δεξί της πόδι. Η γυναίκα διακομίστηκε επίσης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Από την προανάκριση που διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών συνελήφθη ο 59χρονος εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Του αποδίδονται οι πράξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 306 (Έκθεση) και 314 (Σωματική βλάβη από αμέλεια) του Ποινικού Κώδικα.

Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών διενεργείται η προανάκριση και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για τις σχετικές παραβάσεις.

Δύο περιστατικά σε ακτές με προσανατολισμό του Λιμενικού στη διερεύνηση ευθυνών.

Σύλληψη πατέρα ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας και σύλληψη εκμισθωτή εξοπλισμού αναψυχής.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Ηλικία Υπηκοότητα Τοποθεσία Τραυματισμός / Αιτία Αντίδραση Λιμενικού 40 Σερβία Πολύχρονο Χτύπημα από σανίδα (Hyperfly) Μεταφορά στο Νοσοκομείο · σύλληψη 50χρονου πατέρα (άρθρο 360 ΠΚ) 24 Σερβία Καλλιθέα (Δήμος Κασσάνδρας) Σύγκρουση στρώματος με φουσκωτό καναπέ · τραυματισμός δεξιού ποδιού Μεταφορά στο Νοσοκομείο · σύλληψη 59χρονου εκμισθωτή (άρθρα 306, 314 ΠΚ)

Οι έλεγχοι από την τοπική Λιμενική Αρχή υπενθυμίζουν την ανάγκη για αυστηρή τήρηση της εποπτείας ανηλίκων και την ασφαλή χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη κίνηση. Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων θα συνοδεύσουν τη δικαστική διερεύνηση των περιστατικών.

Η εξέλιξη της προανάκρισης και τυχόν περαιτέρω νομικές ενέργειες θα καθορίσουν αν προκύψουν πρόσθετες κατηγορίες ή μέτρα ασφάλειας στις συγκεκριμένες παραλίες. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν την υπόθεση λόγω των επιπτώσεων στην ασφάλεια των λουόμενων και στη λειτουργία της παράκτιας δραστηριότητας.