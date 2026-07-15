Δύο παραθαλάσσια περιστατικά στην Κασσάνδρα με τραυματισμούς και συλλήψεις

Δύο ξεχωριστά περιστατικά τραυματισμών σε παραλίες της Χαλκιδικής οδήγησαν σε διακομιδές στο νοσοκομείο και σε συλλήψεις από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών. Οι τοπικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις εξουδετερωτικές ευθύνες.

Δύο περιστατικά σε Πολύχρονο και Καλλιθέα, διακομιδές και προανακρίσεις

Σε δύο ξεχωριστές παρεμβάσεις στη βόρεια παράκτια ζώνη της Χαλκιδικής, στελέχη του Λιμενικού ανταποκρίθηκαν σε περιστατικά με τραυματισμούς που συνέβησαν νωρίτερα τις τελευταίες ώρες. Ειδικότερα, στο Πολύχρονο καταγράφεται τραυματισμός ενηλίκου από αντικείμενο θαλάσσης υπό χειρισμό ανηλίκου, ενώ στην περιοχή της Καλλιθέας τραυματίστηκε νεαρή γυναίκα μετά από σύγκρουση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση, προέκυψαν ήδη μέτρα αστυνομικής φύσης: συνελήφθη ο πατέρας του ανηλίκου στο πρώτο περιστατικό και ο εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων στο δεύτερο, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για παροχή πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Πολύχρονο: ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών τραυματίστηκε από σανίδα (τύπου hyperfly) που χειριζόταν ανήλικος. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

ένας άνδρας ηλικίας ετών τραυματίστηκε από σανίδα (τύπου hyperfly) που χειριζόταν ανήλικος. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Καλλιθέα (Δήμος Κασσάνδρας): μία 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε ενώ βρισκόταν πάνω σε στρώμα θαλάσσης με φουσκωτό καναπέ — και αυτή μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, το Β' Λιμενικό Τμήμα προχώρησε σε συλλήψεις για κατηγορίες που αφορούν παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα σχετικά με έκθεση και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Τοποθεσία Θύμα (ηλικία) Συνθήκη Δράση Αρχών Πολύχρονο Άνδρας 40 ετών Πλήγμα από σανίδα που χειριζόταν ανήλικος Διακομιδή στο Νοσοκομείο · σύλληψη πατέρα (παραμέληση εποπτείας) Καλλιθέα Γυναίκα 24 ετών Σύγκρουση στρώματος θαλάσσης με φουσκωτό καναπέ Διακομιδή στο Νοσοκομείο · σύλληψη εκμισθωτή θαλάσσιων μέσων

Οι επεμβάσεις του Λιμενικού ήταν άμεσες και περιλάμβαναν τη μεταφορά των τραυματιζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η προανάκριση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιτράπηκαν οι χειρισμοί των μέσων αναψυχής και στην αξιολόγηση τυχόν ευθυνών τρίτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Τα περιστατικά υπενθυμίζουν βασικούς κανόνες ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν εξοπλισμό θαλάσσιας αναψυχής ή παρακολουθούν παιδιά στις παραλίες:

Ο χειρισμός θαλάσσιων μέσων απαιτεί εμπειρία ή έστω επιτήρηση ενηλίκου με σχετική ικανότητα.

Η χρήση φουσκωτών και στρωμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή σε σημεία με σημαντική κίνηση σκαφών ή άλλων μέσων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η άμεση κλήση του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ είναι κρίσιμη για την αποφυγή επιπλοκών.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να διασαφηνιστούν τα περιστατικά και να αξιολογηθούν ποινικές ή διοικητικές ευθύνες. Οι πολίτες που παρεβρέθηκαν στα σημεία ή διαθέτουν εικόνες/μαρτυρίες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, ενισχύοντας την προανάκριση.

Ενημερώσεις αναμένονται καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της προανάκρισης και καταγράφονται οι εκθέσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.