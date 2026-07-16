Μερική εξαφάνιση οικογένειας Μολδαβών σε θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών–Νικήτης

Σοβαρό τροχαίο στο 28ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών–Νικήτης: τρεις νεκροί, μία ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Τροχαία Πολυγύρου εξετάζει τις συνθήκες της μετωπικής σύγκρουσης.

Σοβαρό τροχαίο με τραγικό απολογισμό στην περιοχή του Πολυγύρου

Τροχαίο με πολλαπλά θύματα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών–Νικήτης, σε δρόμο που εξυπηρετεί την πρόσβαση προς τη χερσόνησο της Σιθωνίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, στην κατεύθυνση προς τη Σιθωνία κινούταν επιβατικό όχημα με μία τετραμελή οικογένεια από τη Μολδαβία, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Από το δυστύχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους η 28χρονη μητέρα και το βρέφος ηλικίας έξι μηνών. Ο 35χρονος πατέρας αρχικά απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του. Η επτάχρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου, 44 ετών και ελληνικής υπηκοότητας, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου έχει αναλάβει την προανάκριση και αναμένεται να διενεργηθούν εργαστηριακές εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Τόπος συμβάντος: επαρχιακή οδός Νέων Μουδανιών–Νικήτης, 28ο χλμ.

επαρχιακή οδός Νέων Μουδανιών–Νικήτης, 28ο χλμ. Εμπλεκόμενα οχήματα: επιβατικό όχημα (τετραμελής οικογένεια) και βυτιοφόρο.

επιβατικό όχημα (τετραμελής οικογένεια) και βυτιοφόρο. Κατάσταση εμπλεκόμενων: τρεις νεκροί, μία ανήλικη σε κρίσιμη κατάσταση, οδηγός βυτιοφόρου υπό κράτηση.

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την κυκλοφοριακή ασφάλεια στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, ιδίως σε περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης. Η διέλευση προς τη Σιθωνία χρησιμοποιείται ευρέως από παραθεριστές και επαγγελματικά οχήματα, με αποτέλεσμα τυχόν ατυχήματα να έχουν άμεσες συνέπειες για την τοπική κοινωνία και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Οι αρχές έχουν προγραμματίσει να λάβουν δείγματα αίματος από τους εμπλεκόμενους οδηγούς και να πραγματοποιήσουν πραγματογνωμοσύνη για την ακριβή αναπαράσταση των συνθηκών. Η έρευνα της Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται για να εξακριβωθούν παράγοντες όπως ταχύτητα, ενδεχόμενη υπέρβαση λωρίδας και κατάσταση οδοστρώματος.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής, το γεγονός αυτό αποτελεί υπενθύμιση των κινδύνων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς κατά την καλοκαιρινή έξαρση του κυκλοφοριακού φόρτου. Οι αρχές συστήνουν προσοχή και αυξημένη τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας μέχρι ολοκλήρωσης των ελέγχων.