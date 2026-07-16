Τραγωδία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγ. Νικολάου: τρεις νεκροί μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μητέρα και βρέφος, έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου. Μία ανήλικη νοσηλεύεται, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

Σοβαρό τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Μια οικογένεια που επέβαινε σε επιβατικό όχημα με πινακίδες Μολδαβίας ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με βυτιοφόρο το απόγευμα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:20 και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και Αστυνομίας.

Από τη σύγκρουση περισυνελέγησαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο επιβαίνοντες —η μητέρα (28 ετών) και το βρέφος 6 μηνών— ενώ ο πατέρας, 35 ετών, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε αργότερα. Το τέταρτο μέλος της οικογένειας, ένα κορίτσι 7 ετών, νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω φροντίδα.

Ανάσυρση και διάσωση: στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πυροσβέστες με εξοπλισμό διάσωσης.

στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πυροσβέστες με εξοπλισμό διάσωσης. Διακομιδή: στο σημείο έφτασαν μηχανή άμεσης επέμβασης και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

στο σημείο έφτασαν μηχανή άμεσης επέμβασης και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Κατάσταση οδηγού βυτιοφόρου: είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε τη μητέρα και το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ προχώρησε στον απεγκλωβισμό του πατέρα και της 7χρονης. Σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, οι τραυματίες έφεραν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα συμβάντος περίπου 18:20 Δρόμος Επαρχιακή οδός Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου (Μεταμόρφωση) Οχήματα ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας και βυτιοφόρο Θύματα 3 νεκροί (μητέρα 28 ετών, βρέφος 6 μηνών, πατέρας 35 ετών), 1 σοβαρά τραυματισμένο παιδί (7 ετών)

Η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί προσωρινά και η κίνηση διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων οδών μέχρι να αποκατασταθεί. Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες και οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής η υπόθεση έχει άμεσες συνέπειες: πέρα από το δράμα για την οικογένεια, το συμβάν υπενθυμίζει τους κινδύνους στις επαρχιακές οδούς τους θερινούς μήνες, την ανάγκη για προσοχή στην οδική συμπεριφορά και την έγκαιρη ανταπόκριση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον τόπο του ατυχήματος και θα δοθούν νεότερα στοιχεία όταν αυτά επιβεβαιωθούν επίσημα από την Τροχαία Πολυγύρου.