Σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη επιζώσασα του δυστυχήματος κοντά στη Μεταμόρφωση

Ένα τετραμελές ζευγάρι και το βρέφος τους σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγ. Νικολάου. Η μόνη επιζήσασα είναι ένα 7χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου. Οι αρχές ψάχνουν συγγενείς στη Μολδαβία.

Σοβαρά τραυματισμένη και διασωληνωμένη στη Θεσσαλονίκη

Ένα κορίτσι 7 ετών νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μετά από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Ιουλίου 2026 στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής. Το ίδιο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή στους γονείς της και στο βρέφος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια —κατά πληροφορίες καταγωγής από τη Μολδαβία— συγκρούστηκε με βυτιοφόρο υπό συνθήκες που ερευνώνται. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ΙΧ να εκτραπεί της πορείας του και να βγει εκτός δρόμου.

Από τους επιβαίνοντες, η 28χρονη μητέρα υπέκυψε σχεδόν ακαριαία, ενώ το βρέφος ηλικίας 6 μηνών έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα. Ο 35χρονος πατέρας κατέληξε αργά το βράδυ στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Κατά τη μεταφορά της τα ξημερώματα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί την έχουν διασωληνωμένη και την παρακολουθούν συνεχώς. Στις θεραπείες που αναφέρθηκαν περιλαμβάνεται χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο μηριαίο οστό και τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης εξαιτίας πνευμοθώρακα. Η ιατρική ομάδα κρίνει την κατάσταση της σοβαρή και δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τα επόμενα 48ωρα.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό»,

όπως σχολίασε ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβικής Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές και διπλωματικές υπηρεσίες συνεργάζονται για τον εντοπισμό και την ειδοποίηση συγγενών στη Μολδαβία.

Τόπος συμβάντος: Επαρχιακή οδός Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου, κοντά στη Μεταμόρφωση.

Επαρχιακή οδός Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου, κοντά στη Μεταμόρφωση. Εμπλεκόμενα οχήματα: Ι.Χ. επιβατικό και βυτιοφόρο.

Ι.Χ. επιβατικό και βυτιοφόρο. Θύματα: Τρεις νεκροί (μητέρα, πατέρας, βρέφος) και μία σοβαρά τραυματισμένη 7χρονη.

Τρεις νεκροί (μητέρα, πατέρας, βρέφος) και μία σοβαρά τραυματισμένη 7χρονη. Διακομιδές: Πολύωρες μεταφορές σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (Παπαγεωργίου, Ιπποκράτειο).

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές που συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Η διερεύνηση αναμένεται να περιλάβει κατάθεση αυτοπτών μαρτύρων, τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και ανάλυση της ακριβούς δυναμικής της σύγκρουσης.

Θέση Ηλικία Κατάσταση Μητέρα 28 Απεβίωσε Πατέρας 35 Απεβίωσε Βρέφος 6 μηνών Απεβίωσε Κορίτσι 7 Διασωληνωμένη, ΜΕΘ Παίδων (Ιπποκράτειο)

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους στην επαρχιακή οδό, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε κρίσιμα σημεία του δικτύου και την αξία της έγκαιρης παρέμβασης των υπηρεσιών διάσωσης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι όποιος έχει πληροφορίες σχετικές με το τροχαίο καλείται να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομία, ώστε να συνεισφέρει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία την πορεία της υγείας της 7χρονης, ενώ διπλωματικές και κοινωνικές υπηρεσίες συνεργάζονται για να βρεθούν και να ενημερωθούν οι οικείοι της οικογένειας.

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος, Ανταποκριτής στη Χαλκιδική — Show Time CY