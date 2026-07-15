Πολύγυρος: Εορτασμός των ονομαστηρίων του Μητροπολίτη Κασσανδρείας

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Κασσανδρείας στο κέντρο του Πολυγύρου.

Πλήθος πιστών και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών στον εορτασμό

Στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου του Πολυγύρου τελέστηκε το πρωί της 14 Ιουλίου η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ.κ. Νικοδήμου. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις συγκέντρωσαν πλήθος πιστών από διάφορα σημεία της Χαλκιδικής και σηματοδότησαν μια σημαντική στιγμή για τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Τη λειτουργία προεξήρχε ο εορτάζων Μητροπολίτης, με τη συμμετοχή άλλων αρχιερέων από την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καθώς και κληρικών της Μητρόπολης. Την παραμονή είχε τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον ίδιο ναό, όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ.κ. Απόστολος.

Πλήθος πιστών και εκπροσώπων των αρχών στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη της Ιεράς Μητρόπολης Κασσανδρείας.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και φορέων του τουρισμού, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο της εκκλησίας ως κόμβου συνάθροισης στην τοπική κοινωνία. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης και ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ. Επίσης παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος και ο διευθυντής του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής Γιώργος Μπρουτζάς.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγύρου.

Πανηγυρικός Εσπερινός την παραμονή με τη συμμετοχή επισκόπων από διάφορες μητροπόλεις.

Μεγάλη προσέλευση πιστών από ολόκληρη τη Χαλκιδική.

Η παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και του τουρισμού στην τελετή δείχνει το διαρκές ενδιαφέρον των τοπικών φορέων για τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, τόσο ως πνευματικές εκδηλώσεις όσο και ως γεγονότα με κοινωνικές διαστάσεις. Για πολλούς κατοίκους του Πολυγύρου κι ευρύτερα της Χαλκιδικής, οι εορτές αυτές παραμένουν σημείο συνάντησης και δημόσιας ζωής.

Όνομα Θέση Γιάννης Γιώργος Βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιώργος Εμμανουήλ Δήμαρχος Πολυγύρου Γρηγόρης Τάσιος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γιώργος Μπρουτζάς Διευθυντής Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής

Για τους κατοίκους του Πολυγύρου οι εορτασμοί αυτοί αποτελούν ετήσιο σταθερό σημείο αναφοράς. Η τοπική οικονομία και οι κοινωνικές σχέσεις επωφελούνται έμμεσα από τη συγκέντρωση επισκεπτών και την προβολή του Δήμου σε πολιτιστικό και θρησκευτικό επίπεδο. Η διατήρηση της τάξης και η ομαλή τέλεση των εκδηλώσεων ανατίθενται στις τοπικές αρχές και την εκκλησιαστική διοίκηση, που συνεργάστηκαν για την οργάνωση των λατρευτικών στιγμών.

Οι εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη κ.κ. Νικοδήμου συνέβαλαν στην ανανέωση του δημόσιου θρησκευτικού βίου στην πόλη, διατηρώντας την παράδοση και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της εκκλησίας και της τοπικής κοινωνίας.