Σύλληψη χειριστή jet ski στα Νέα Μουδανιά: επέμβαση της Λιμενικής Αρχής

Στη θαλάσσια περιοχή της Κρυοπηγής συνελήφθη 30χρονος χειριστής θαλάσσιου μοτοποδηλάτου μετά από έλεγχο της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών για παραβίαση χώρου λουομένων.

Επέμβαση και έλεγχος στην Κρυοπηγή

Τις απογευματινές ώρες της χθεσινής ημέρας, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου υπηκόου Ρουμανίας που χειριζόταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) στη θαλάσσια περιοχή της Κρυοπηγής, εντός της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου, όταν διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κινούνταν εντός χώρου λουομένων και παραβίαζε τις προβλεπόμενες αποστάσεις, εκθέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουομένων.

Από το ανακοινωθέν της Λιμενικής Αρχής προκύπτει ότι η πράξη εντάσσεται στην παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα ("Έκθεση"). Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών.

«Έκθεση» — αναφέρεται ως νομική βάση της δίωξης στο δελτίο της Αρχής.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποίηση προς λουόμενους

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους από την ακατάλληλη χρήση θαλάσσιων μοτοσυκελετών σε περιοχές όπου κολυμπούν λουόμενοι. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής των Νέων Μουδανιών και της Κασσάνδρας συχνά μοιράζονται τις ίδιες παραλίες με σκάφη αναψυχής κατά τη θερινή περίοδο, γι' αυτό η τήρηση των αποστάσεων και των κανόνων κυκλοφορίας στη θάλασσα είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων.

Χώρος περιστατικού: Κρυοπηγή, Δήμος Κασσάνδρας.

Κρυοπηγή, Δήμος Κασσάνδρας. Κατηγορούμενος: 30χρονος υπήκοος Ρουμανίας.

30χρονος υπήκοος Ρουμανίας. Νομική βάση: άρθρο 306 Π.Κ. («Έκθεση»).

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα Απογευματινές ώρες (χθες) Αρχή που ενήργησε Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών Υπόθεση Σύλληψη για παράβαση σε χώρο λουομένων

Συνέχεια των ελέγχων και συμβουλές

Η υπόθεση προωθείται για περαιτέρω έρευνα από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών. Οι τοπικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους στις θαλάσσιες ζώνες ιδιαίτερα τους μήνες με αυξημένο τουρισμό, ώστε να προληφθούν επικίνδυνες συμπεριφορές. Οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν επικίνδυνη οδήγηση στη θάλασσα να ενημερώνουν άμεσα το Λιμενικό είτε μέσω των τοπικών υπηρεσιών είτε του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης.

Για τους κατοίκους των Νέων Μουδανιών, η προστασία των παραλιών και η ασφαλής συνύπαρξη λουομένων και σκαφών αποτελεί βασικό στοιχείο για την ποιότητα της θερινής περιόδου και την ασφάλεια των οικογενειών που επιλέγουν τις τοπικές ακτές.