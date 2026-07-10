Νέα Πλάγια: Ναυαγοσώστης έσωσε 78χρονο — προειδοποίηση για τους κινδύνους στις παραλίες

Άμεση επέμβαση ναυαγοσώστη απέτρεψε τον πνιγμό 78χρονου στα Νέα Πλάγια. Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη σεβασμού των σηματοδοτήσεων και την εγρήγορση του κοινού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα γεγονότα

Ένα σοβαρό περιστατικό στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής κατέληξε σε διάσωση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ναυαγοσώστη της τοπικής παραλίας. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν ένας 78χρονος λουόμενος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα ενώ προσπαθούσε να φτάσει σε φουσκωτό, βρεθείς περίπου 60 μέτρα από την ακτή.

«Λόγω των ρευμάτων είχα βγάλει κίτρινη σημαία καιρού που σημαίνει "κολύμβηση με προσοχή"»

Ο ναυαγοσώστης Κωνσταντίνος-Ζώης Τσαγανός, που βρισκόταν προσωρινά εκτός πύργου για να βοηθήσει άλλο άτομο με αναπηρία, εντόπισε τον ηλικιωμένο σε εμφανή εξάντληση και προχώρησε σε άμεση διάσωση με τη βοήθεια ναυαγοσωστικής τορπίλης και ασφαλούς ρυμούλκησης προς την ακτή.

Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση των αρχών

Μετά την ανάσυρση, οι δεικτές οξυγόνου του διασωθέντος ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γι' αυτό του χορηγήθηκε καθαρό οξυγόνο και παρέμεινε υπό επιτήρηση για περίπου 15 λεπτά μέχρι να ανακάμψει, αποφεύγοντας τη διακομιδή στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αναφέρθηκε αμέσως στο Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών.

Μηνύματα και προειδοποιήσεις

Ο ναυαγοσώστης τόνισε πως οι περισσότεροι κίνδυνοι οφείλονται στην υποτίμηση των καιρικών συνθηκών και στην υπερεκτίμηση των ικανοτήτων των λουόμενων. Το περιστατικό αναδεικνύει την αξία της σωστής σηματοδότησης των παραλιών και της ενημέρωσης του κοινού για τα ρεύματα και την κατάσταση του καιρού.

Χρήση σηματοδοτήσεων: σεβασμός στις σημάνσεις (π.χ. κίτρινη σημαία).

σεβασμός στις σημάνσεις (π.χ. κίτρινη σημαία). Προσοχή σε φουσκωτά και παιχνίδια: αποφεύγεται η απόσταση από την ακτή όταν φυσούν άνεμοι/υπάρχουν ρεύματα.

αποφεύγεται η απόσταση από την ακτή όταν φυσούν άνεμοι/υπάρχουν ρεύματα. Επικοινωνία με ναυαγοσώστες: άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση κόπωσης ή προβλήματος.

Τοπικές επιπτώσεις

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής, και ιδίως των πολυσύχναστων παραλιών όπως τα Νέα Πλάγια, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και συνεργασίας με το προσωπικό ασφάλειας των ακτών. Η παρουσία επαρκούς εκπαιδευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός (τορπίλες, οξυγόνο) αποδείχθηκε κρίσιμη για την αποφυγή τραγωδίας.

Ώρα Ενέργεια 12:00 Εντοπισμός ηλικιωμένου 60 μ. από την ακτή λίγα λεπτά Διάσωση με ναυαγοσωστική τορπίλη και ρυμούλκηση ~15 λεπτά Προληπτική χορήγηση οξυγόνου και ανάκαμψη στην ακτή

Το περιστατικό καταγράφεται ως ακόμη μία υπενθύμιση ότι η θάλασσα απαιτεί σεβασμό και προσοχή. Οι τοπικές αρχές και οι επαγγελματίες των παραλιών παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την ασφάλεια των λουόμενων κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου.