Ζευγάρι έσωσε ηλικιωμένο με κινητικά προβλήματα στη Σωζόπολη — προειδοποίηση για τους κινδύνους της θάλασσας

Ένας άνδρας με δυσκολία στην κινητικότητα αποφεύχθηκε τον πνιγμό χάρη στην άμεση επέμβαση πολιτών στη Σωζόπολη. Τα δεδομένα για τους πνιγμούς επισημαίνουν την ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας σε μη φυλασσόμενες παραλίες.

Άμεση παρέμβαση πολιτών απέτρεψε τραγωδία

Στη Σωζόπολη της Χαλκιδικής, ένας ηλικιωμένος άνδρας με κινητικά προβλήματα γλίτωσε από πνιγμό χάρη στην παρέμβαση ενός ζευγαριού που βρισκόταν στην παραλία και ήξερε να προσφέρει πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι η θάλασσα παραμένει επικίνδυνη για ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επίβλεψη ναυαγοσώστη.

Εκτός από την άμεση διάσωση, το συμβάν αναδεικνύει πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής: πρόσβαση στην ακτή για άτομα με προβλήματα κινητικότητας, ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια στο νερό και την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού στις παραλίες.

Ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα είναι ομάδες υψηλού ρίσκου.

Η γρήγορη αντίδραση πολιτών με γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει ζωές.

Η φύλαξη των παραλιών μειώνει σημαντικά τα ατυχήματα.

Στατιστικά που προβληματίζουν

Τα δεδομένα που συνοδεύουν το περιστατικό δείχνουν την έκταση του προβλήματος στη χώρα: κάθε χρόνο καταγράφονται πολλά θανατηφόρα περιστατικά στις ελληνικές θάλασσες, με μεγάλο ποσοστό να αφορά άτομα άνω των 60 ετών και συχνή εμφάνιση σε μη φυλασσόμενες ακτές.

Στοιχείο Ποσοστό / Αριθμός Θάνατοι ετησίως στις ελληνικές θάλασσες 373 Ποσοστό θανόντων άνω των 60 ετών 80% Ποσοστό πνιγμών σε μη φυλασσόμενες παραλίες 64%

Για τους κατοίκους της Χαλκιδικής και τους επισκέπτες, τα συμπεράσματα είναι σαφή: η πρόληψη και η κατάρτιση είναι κρίσιμες. Η τοπική κοινότητα οφείλει να προωθήσει την ενημέρωση για την ασφάλεια στη θάλασσα, να διευκολύνει την πρόσβαση για ευπαθείς ομάδες και να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα ναυαγοσωστών στις πιο πολυσύχναστες ακτές.

Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων ανάνηψης μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέχρι να φτάσουν οι διασωστικές υπηρεσίες. Η πρόσφατη διάσωση στη Σωζόπολη είναι υπενθύμιση ότι η συνεργασία πολιτών και αρμόδιων αρχών σώζει ζωές.