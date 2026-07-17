Εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών: επιπτώσεις στην πρόσβαση προς Χαλκιδική

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας εκτελεί εργασίες καθαρισμού στα διαχωριστικά στηθαία της Εθνικής οδού προς Νέα Μουδανιά από 14 έως 16 Ιουλίου, με έργο που μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία και την πρόσβαση προς τη χερσόνησο της Χαλκιδικής.

Εργασίες καθαρισμού και οδική κίνηση προς Χαλκιδική

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει προγραμματίσει παρεμβάσεις καθαρισμού στις κοίτες των διαχωριστικών στηθαίων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, με στόχο την απομάκρυνση φερτών υλών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες ξεκίνησαν την Τρίτη 14 Ιουλίου και θα συνεχιστούν έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, σε καθημερινή βάση από τις 05:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Η επέμβαση αφορά τμήμα κεντρικής σημασίας για την πρόσβαση προς το βόρειο τμήμα της Χαλκιδικής, καθώς ο άξονας Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της κίνησης προς τις παραθαλάσσιες περιοχές και τα τουριστικά θέρετρα της χερσονήσου.

Πεδίο εργασιών: απομάκρυνση φερτών από τις κοίτες των διαχωριστικών στηθαίων.

απομάκρυνση φερτών από τις κοίτες των διαχωριστικών στηθαίων. Χρονικό διάστημα: 14 έως 16 Ιουλίου 2026.

14 έως 16 Ιουλίου 2026. Ώρες εργασίας: από 05:00 π.μ. έως τη δύση του ήλιου (ανάλογα με τον καιρό).

Για τους μόνιμους κατοίκους, τους εποχικούς εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής, οι εργασίες αυτή τη χρονική περίοδο σημαίνουν πιθανές καθυστερήσεις και περιορισμούς στην ταχύτητα ή την κυκλοφορία σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου. Η παράδοση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν αναφέρει πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, ωστόσο οι οδηγοί πρέπει να αναμένουν δυσκολίες κατά τις ώρες διεξαγωγής των παρεμβάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθαρισμοί αυτού του τύπου συμβάλλουν στην αποφυγή συγκεντρώσεων νερού και στο φράξιμο υδραυλικών διατάξεων που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα κατά την έντονη βροχόπτωση, επομένως έχουν και προληπτικό χαρακτήρα για την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Ημέρα Ημερομηνία Ώρες Τρίτη 14/07/2026 05:00 π.μ. – δύση Τετάρτη 15/07/2026 05:00 π.μ. – δύση Πέμπτη 16/07/2026 05:00 π.μ. – δύση

Πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους και τους οδηγούς:

Σχεδιάστε την έξοδο ή την είσοδό σας προς τη χερσόνησο με επιπλέον χρόνο μετακίνησης, ειδικά τις πρωινές ώρες.

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων οι εργασίες ενδέχεται να ανασταλούν ή να τροποποιηθούν — συμβουλευτείτε ενημερώσεις από την Περιφέρεια.

Ακολουθείτε τις προσωρινές σηματοδοτήσεις και τις υποδείξεις των συνεργείων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Η παρέμβαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει την έμφαση στη συντήρηση κρίσιμων οδικών αξόνων που εξυπηρετούν τη Χαλκιδική, ωστόσο επιβάλλει εγρήγορση από τους οδηγούς σε μια περίοδο που η κίνηση είναι αυξημένη λόγω τουρισμού. Για έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ανταπόκριση: Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος, Show Time CY — Χαλκιδική.