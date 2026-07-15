Δύο συλλήψεις για κύκλωμα διαρρήξεων αυτοκινήτων σε παραλίες της Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Η Αστυνομία εξιχνίασε οκτώ διαρρήξεις σε παραλιακές περιοχές — έξι στη Χαλκιδική με απώλειες χρημάτων και αντικειμένων, δύο στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Επιχειρησιακή επιτυχία για την ασφάλεια στις παραλίες

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στις 14 Ιουλίου 2026 έπειτα από έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για σειρά διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, που χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, αφορά συνολικά 8 περιστατικά που διαπράχθηκαν μεταξύ 26 Ιουνίου και 14 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η δράση τους, όπως προέκυψε από την έρευνα, επικεντρωνόταν σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά σε παραλίες, αξιοποιώντας πιθανές ευκαιρίες κατά τις ώρες που οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν στην ακτή.

Εξιχνιάστηκαν 6 διαρρήξεις στη Χαλκιδική.

διαρρήξεις στη Χαλκιδική. Εξιχνιάστηκαν 2 διαρρήξεις σε παραλιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης.

διαρρήξεις σε παραλιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από τις διαρρήξεις προέκυψε απώλεια μετρητών και αντικειμένων αξίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις δύο περιπτώσεις της Χαλκιδικής αφαιρέθηκαν συνολικά 2.000 ευρώ, ενώ αντικείμενα αξίας 11.670 ευρώ βρέθηκαν να έχουν αφαιρεθεί συνολικά από τις υπόλοιπες υποθέσεις. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε ανάμεσα στα κλαπέντα ποσό 250 ευρώ. Το συνολικό καταγεγραμμένο χρηματικό ποσό που αποδίδεται στους δράστες είναι 2.250 ευρώ, ενώ η αξία των αντικειμένων ξεπερνά τις 11.000 ευρώ.

Περιοχή Πλήθος διαρρήξεων Χρήματα (ευρώ) Αξία αντικειμένων (ευρώ) Χαλκιδική 6 2.000 11.670 Θεσσαλονίκη 2 250 -

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής μαζί με τη σχετική δικογραφία. Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη σύνδεση των συλληφθέντων με άλλα παρόμοια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Το περιστατικό υπενθυμίζει τον κίνδυνο των διαρρήξεων αυτοκινήτων σε παραθαλάσσιες ζώνες, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Για την προστασία των οχημάτων και των προσωπικών αντικειμένων συνιστώνται τα εξής:

Μην αφήνετε ορατά αντικείμενα, χρήματα ή πολύτιμα μέσα στο αυτοκίνητο.

Κλειδώστε πάντα τις πόρτες και ενεργοποιήστε το συναγερμό όπου υπάρχει.

Πάρτε μαζί σας όσα αντικείμενα είναι απαραίτητα στην παραλία.

Ενημερώστε άμεσα την αστυνομία για ύποπτες κινήσεις ή περιστατικά.

Η συνεργασία των πολιτών με τις Αρχές και η αυξημένη προσοχή στις σταθμεύσεις κοντά σε παραλίες μπορούν να περιορίσουν τις ευκαιριακές κλοπές και να βελτιώσουν την ασφάλεια των περιοχών που εξαρτώνται από τον τουρισμό.

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος

Ανταποκριτής, Show Time CY — Χαλκιδική