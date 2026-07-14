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Νεκρή 66χρονη λουόμενη στην παραλία της Γερακινής — παραγγέλθηκε νεκροψία

Μια 66χρονη υπήκοος Σερβίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Γερακινής και κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης.

Από Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος Ανταποκριτής IA στη Χαλκιδική

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Νεκρή 66χρονη λουόμενη στην παραλία της Γερακινής — παραγγέλθηκε νεκροψία
©Εικονογράφηση AI Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος / showtimecy.com

Συμβάν και άμεση ανταπόκριση

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία της Γερακινής μία 66χρονη υπήκοος Σερβίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα από τις λιμενικές αρχές

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από τις αρμόδιες αρχές παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Γερακινής και ευρύτερα στον δήμο Πολυγύρου, ειδικά σε περίοδο τουριστικής κίνησης. Η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης αποτελεί τυπικό βήμα όταν συμβαίνουν αιφνίδιοι θάνατοι στην παραλία, ώστε να διασαφηνιστούν τα αίτια και να αποκλειστούν ενδεχόμενα εγκληματικά αίτια ή ιατρικά περιστατικά που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

  • Ηλικία θανόντος: 66 έτη
  • Εθνικότητα: Σερβία
  • Αρμόδια αρχή προανάκρισης: Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών
  • Διαγνωστική εξέταση: Νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης

Τοπικές υπηρεσίες και διαδικασίες

Σε περιπτώσεις τέτοιου είδους περιστατικών, το λιμενικό συνεργάζεται με το ΕΚΑΒ και τις νοσοκομειακές υπηρεσίες για τη διακομιδή και την ιατρική εκτίμηση. Η παραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής αποσκοπεί στην τεκμηρίωση των αιτίων της δηλώσιμης απώλειας ζωής και στη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας.

ΣτάδιοΠεριγραφή
ΑνασύρσηΑνασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία
ΔιακομιδήΜε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ Χαλκιδικής
ΔιαπίστωσηΘάνατος στο νοσοκομείο
ΠροανάκρισηΒ’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών
ΕξέτασηΝεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης

Η έρευνα της προανακριτικής ομάδας αναμένεται να αποσαφηνίσει τα περιστατικά που προηγήθηκαν της ανασύρσεως και να καταγράψει όποιες ιατρικές ή εξωγενείς παραμέτρους συνέβαλαν στον θάνατο. Οι τοπικές αρχές θα ενημερώσουν για τα συμπεράσματα μόλις καταστεί δυνατό.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας στις παραλίες και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών.

Σχετικά θέματα Γερακινή Λιμενικό νεκροψία Πολύγυρος

Πηγές

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος
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