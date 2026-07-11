Ανοδικές θερμοκρασίες και ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι — προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς

Οι επόμενες ημέρες στην Κέρκυρα θα κυλήσουν με γενικά αίθριο καιρό και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ από τη Δευτέρα αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ, γεγονός που μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Οι προγνώσεις για την Κέρκυρα δείχνουν γενικά ηλιοφάνεια τις επόμενες μέρες, με άνοδο της θερμοκρασίας που προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας μπορεί να φτάσει έως και τους 36°C. Παράλληλα, από τη Δευτέρα αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι που τοπικά θα ενισχυθούν σε ένταση και σε ριπές, έως και 7 μποφόρ στα βορειοδυτικά τμήματα του νησιού.

Καιρός: κυρίαρχη ηλιοφάνεια.

κυρίαρχη ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία: από 22°C ελάχιστη έως 33–36°C μέγιστη ανά ημέρα.

από 22°C ελάχιστη έως 33–36°C μέγιστη ανά ημέρα. Άνεμοι: αλλαγές διεύθυνσης — πρώτες ώρες νοτιοδυτικοί, μετά βορειοδυτικοί με ενισχύσεις το απόγευμα.

αλλαγές διεύθυνσης — πρώτες ώρες νοτιοδυτικοί, μετά βορειοδυτικοί με ενισχύσεις το απόγευμα. Υγρασία: γενικά χαμηλή κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη νύχτα μπορεί να φτάσει υψηλότερα ποσοστά (έως ~87% στις προβλέψεις για τη νύχτα της Κυριακής).

Τι αναμένεται ανά ημέρα

Η Κυριακή θα είναι κυρίως ηλιόλουστη. Το πρωινό θα συνοδεύεται από ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 2 μποφόρ, που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στις απογευματινές ώρες σε 3–4 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα το βράδυ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32–33°C και η ελάχιστη θα διατηρηθεί στους 22°C. Η νυχτερινή υγρασία αναμένεται να φτάσει κατά περιόδους έως 87%.

Η Δευτέρα προβλέπεται επίσης ηλιόλουστη, αλλά με σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Το πρωί οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί γύρω στα 2–3 μποφόρ, ωστόσο προς το απόγευμα οι ριπές θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ και τοπικά στα βορειοδυτικά τμήματα του νησιού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινείται στους 33–34°C με ελάχιστη περίπου 22°C. Τις βραδινές ώρες οι ριπές θα εξασθενήσουν σε 3–4 μποφόρ.

Ημέρα Θερμοκρασία (°C) Άνεμοι (μποφόρ) Σχόλιο Κυριακή 32–33 / min 22 2 (πρωί) → 3–4 (απόγευμα) Ηλιοφάνεια, νυχτερινή υγρασία έως ~87% Δευτέρα 33–34 / min 22 2–3 (πρωί) → ριπές έως 6–7 Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω συνδυασμού ζέστης και ριπών Μέχρι Πέμπτη Μπορεί να φτάσει έως 36 Ενισχύσεις κατά διαστήματα Γενική άνοδος θερμοκρασίας

Συνεπειες και οδηγίες για τους κατοίκους

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ριπαίων ανέμων δημιουργεί αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν μέτρα αυτοπροστασίας και πρόληψης:

Αποφεύγετε κάθε εστία φωτιάς σε υπαίθριους χώρους (κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση ψησταριάς σε δασικές περιοχές κ.λπ.).

Μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα έξω από αυτοκίνητα ή σε ξηρά χόρτα.

Φροντίστε για ύδρευση και δροσιά, ειδικά για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με χρόνιες παθήσεις).

Παρακολουθείτε τις τοπικές ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις πολιτικής προστασίας σε περίπτωση που επιβληθούν περιορισμοί ή εκκενώσεις.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας.

Πηγή προγνωστικών στοιχείων: τοπική μετεωρολογική ενημέρωση.