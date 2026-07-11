Ανοδική τάση στη θερμοκρασία σήμερα στην Αχαΐα — τοπικές βροχές στα ορεινά

Η ΕΜΥ προβλέπει άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 35–36°C στην Αχαΐα με ηλιοφάνεια και τοπικά νεφώματα το μεσημέρι — ασθενείς άνεμοι και μικρές βροχές στα βουνά.

Καλοκαιρινή άνοδος και τοπικές ανωμαλίες στον καιρό

Στην Αχαΐα το Σάββατο αναμένεται γενικά καλοκαιρινό σκηνικό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της ημέρας. Ωστόσο, τοπικά νέφη που θα αναπτυχθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ενδέχεται να φέρουν σύντομες βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού.

Για τους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής σημαίνει πρακτικά:

Περισσότερη ζέστη κατά τις ώρες της μέρας: το θερμόμετρο αναμένεται να προσεγγίσει έως τους 35–36°C σε κάποιες περιοχές.

σε κάποιες περιοχές. Τοπικές βροχές πιθανές σε ορεινές ζώνες — πρόσκαιρη ανακούφιση από τη ζέστη σε σημεία του ορεινού δικτύου.

Απαγορευτικό για δυνατούς ανέμους: οι συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες με ανέμους έως 3–4 μποφόρ.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν τις υπαίθριες δραστηριότητες, την εργασία σε εξωτερικούς χώρους και την ενεργειακή ζήτηση για κλιματισμό. Ευπαθείς ομάδες —ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα— θα πρέπει να περιορίσουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να διατηρήσουν επαρκή ενυδάτωση.

Στα ορεινά, οι πρόσκαιρες μπόρες μπορεί να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα σε αγροτικές εργασίες ή να περιορίσουν τις εξορμήσεις. Συνιστάται επομένως προσοχή αν προγραμματίζονται μετακινήσεις σε ορεινά περάσματα ή εκδρομές.

Παράμετρος Πρόβλεψη Θερμοκρασία 35–36°C κατά τόπους Άνεμοι 3–4 μποφόρ, ασθενείς Βροχές Πιθανές, σύντομες, κυρίως στα ορεινά

Για την πιο ακριβή εικόνα σε συνεχή βάση, οι πολίτες μπορούν να ακολουθούν τις ενημερώσεις της ΕΜΥ. Η τοπική εικόνα θα διαφοροποιηθεί μικροκλιματικά, γι' αυτό και οι κάτοικοι της Αχαΐας καλό είναι να συμβουλεύονται και τις τοπικές μετεωρολογικές πληροφορίες πριν από μετακινήσεις ή υπαίθριες δραστηριότητες.