Άνοδος της θερμοκρασίας στη Φθιώτιδα — Κυριακή η πιο ζεστή ημέρα της περιοχής

Η Φθιώτιδα καταγράφει άνοδο του υδραργύρου με τοπικές μέγιστες πάνω από 34°C. Στυλίδα και Λαμία ξεχώρισαν στα μετρητικά στοιχεία, ενώ το meteo.gr προβλέπει την Κυριακή ως την πιο θερμή ημέρα για την Κεντρική Ελλάδα.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Φθιώτιδα — προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες

Οι θερμοκρασίες στη Φθιώτιδα παρουσίασαν σαφή άνοδο τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις τοπικές προβλέψεις. Σε επτά περιοχές του νομού καταγράφηκαν μέγιστες πάνω από 34°C, ενώ στη Στυλίδα ο θερμόμετρο έδειξε 35,3°C και στη Λαμία 33,5°C. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την προγενέστερη εκτίμηση για άνοδο του υδραργύρου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το meteo.gr παρουσιάζει τις μέσες υψηλές τιμές για το τριήμερο Κυριακή 12 — Τρίτη 14 Ιουλίου, όπου επισημαίνεται ότι για την Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά) η πιο θερμή ημέρα θα είναι η Κυριακή. Για την Φθιώτιδα ειδικότερα προβλέπεται έντονη ζέστη και τις τρεις ημέρες, με πιθανότητα τοπικών τιμών να φτάσουν κοντά στα 39°C την Κυριακή σε κάποιες περιοχές.

«Ο όρος «καύσωνας» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια παρατεταμένη περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Παρόλο που δεν υπάρχει μοναδικός ορισμός, τα όρια θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας για να χαρακτηριστεί ως καύσωνας ένα θερμό κύμα είναι για τη μέγιστη θερμοκρασία οι 37 °C και για την ελάχιστη οι 26 °C , για τουλάχιστον 3 συνεχόμενες ημέρες .»

Σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των συνθηκών είναι και οι ελάχιστες θερμοκρασίες: για την περιοχή μας αναμένεται να κινούνται μεταξύ 24°C και 26°C. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τα όρια που περιγράφονται παραπάνω, οριακά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επίσημη χαρακτηριστική ένδειξη «καύσωνας», εκτός αν οι υψηλές τιμές επιμείνουν για περισσότερες ημέρες.

Οι τοπικές συνθήκες άνεσης μπορεί να είναι δυσμενέστερες από ό,τι δείχνει ο θερμόμετρος: εκτιμάται ότι ο δείκτης δυσφορίας θα είναι περίπου 1–2 βαθμούς πάνω από τη μετρούμενη θερμοκρασία, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και της απουσίας βροχών.

Καταγεγραμμένα μέγιστα: Στυλίδα 35,3°C, Λαμία 33,5°C.

Στυλίδα 35,3°C, Λαμία 33,5°C. Προβλεπόμενο τριήμερο: Κυριακή 12 — Τρίτη 14 Ιουλίου, με την Κυριακή πιθανόν την πιο θερμή.

Κυριακή 12 — Τρίτη 14 Ιουλίου, με την Κυριακή πιθανόν την πιο θερμή. Ελάχιστες νύχτες: 24–26°C σε πεδινές περιοχές (χαμηλότερες στα ημιορεινά/ορεινά).

Τοπική μέτρηση Θερμοκρασία Στυλίδα 35,3°C Λαμία 33,5°C

Για τους κατοίκους της Φθιώτιδας οι επιπτώσεις είναι πρακτικές και άμεσες: αυξημένη κατανάλωση ενέργειας λόγω κλιματισμού, μεγαλύτερος κίνδυνος για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με χρόνια νοσήματα), και πιθανές επιδράσεις στη γεωργική παραγωγή λόγω θερμοκρασιακού στρες. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη και να ενημερώνουν για τυχόν μέτρα προστασίας.

Η μακροπρόθεσμη εικόνα δείχνει πιθανή αλλαγή του σκηνικού από την Πέμπτη 16 και μετά, οπότε αναφέρεται σημαντική πιθανότητα επιστροφής αστάθειας και τοπικών βροχών που θα περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας και θα επαναφέρουν τις τιμές σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Μέχρι τότε, ωστόσο, η σύσταση προς τους κατοίκους παραμένει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα: μένουν σε δροσερούς χώρους κατά τις θερμές ώρες, περιορίζουν την υπαίθρια σωματική δραστηριότητα στο μεσημέρι, και φροντίζουν για άφθονη ενυδάτωση ειδικά για ευάλωτα άτομα.

Η παρακολούθηση των τοπικών μετεωρολογικών αναφορών τις επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμη, καθώς μικρές μεταβολές στις ροές αέρα ή την υγρασία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα τοπικά επίπεδα θερμοκρασίας και την ένταση της δυσφορίας.

Πρακτικές συμβουλές για τις επόμενες ημέρες: