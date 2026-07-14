Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού — οδηγίες και προθεσμία

Από 14 έως 21 Ιουλίου οι υποψήφιοι από τη διασπορά μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και μηχανογραφικό μέσω ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας. Τι πρέπει να ελέγξουν μαθητές και γονείς.

Τι αλλάζει για τους υποψηφίους από το εξωτερικό

Από σήμερα, 14 Ιουλίου, έως και την 21 Ιουλίου ανοίγει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘΑ), ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις από χώρες του εξωτερικού χωρίς φυσική μετακίνηση στην Ελλάδα.

Πλατφόρμα και προθεσμίες — πρακτικά βήματα

Η ηλεκτρονική φόρμα θα είναι λειτουργική καθ' όλο το 24ωρο και θα επιτρέπει τόσο την υποβολή της αίτησης συμμετοχής όσο και του μηχανογραφικού δελτίου με τις προτιμήσεις των τμημάτων και σχολών. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που όρισε το υπουργείο και θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του ΥΠΑΙΘΑ σήμερα, στις 13:00.

https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr

Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι:

Είσοδος στην πλατφόρμα στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Σύνταξη και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου με τις σχολές επιλογής.

Έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες.

Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και υποψήφιοι

Επειδή η διαδικασία γίνεται εξ αποστάσεως, είναι κρίσιμο να έχουν προετοιμαστεί έγκαιρα τα ψηφιακά αρχεία και τα πιστοποιητικά που πιθανώς απαιτούνται για την τεκμηρίωση της υπαγωγής σε ειδική κατηγορία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (mined.gov.gr) όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες υποβολής 14/7/2026 — 21/7/2026 Πλατφόρμα https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr Διαθεσιμότητα 24 ώρες Περαιτέρω πληροφορίες mined.gov.gr

Συνέπειες και επόμενα βήματα

Η εξ αποστάσεως υποβολή αίτησης διευκολύνει την πρόσβαση υποψηφίων που διαμένουν στην αλλοδαπή και μειώνει το κόστος και την ταλαιπωρία μετακινήσεων. Μετά την υποβολή, το υπουργείο θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις και θα ανακοινώσει τα επόμενα στάδια, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να φυλάξουν ηλεκτρονικά αντίγραφα της αίτησης και του μηχανογραφικού και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ για πιθανές διορθώσεις ή συμπληρωματικές οδηγίες.

Για τεχνικά προβλήματα ή ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις οδηγίες επικοινωνίας της πλατφόρμας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως αυτές έχουν οριστεί στην επίσημη σελίδα. Η έγκαιρη και ορθή υποβολή εξασφαλίζει τη συμπερίληψη της αίτησης στην αξιολόγηση για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.