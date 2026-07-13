Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Κασσάνδρα και Σιθωνία την 13η Ιουλίου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής αποφάσισε προσωρινή απαγόρευση πεζών και οχημάτων σε δασικές ζώνες των χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, 08:00-20:00, με επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ για παραβάτες.

Μέτρο πρόληψης για την προστασία δασικών εκτάσεων και κατοικημένων περιοχών

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής εξέδωσε απόφαση για προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε επιλεγμένες δασικές περιοχές των χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, από τις 08:00 έως τις 20:00 και η εφαρμογή του ανατέθηκε στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική.

Σκοπός της παρέμβασης είναι η μείωση των πηγών ανάφλεξης και η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των οικισμών και των επισκεπτών της περιοχής κατά τις ώρες αυξημένου κινδύνου. Η απόφαση στηρίζεται σε σειρά νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν την προστασία δασών και τη διαχείριση κρίσεων.

Η απαγόρευση ισχύει στις 13/07/2026, 08:00–20:00 για συγκεκριμένες δασικές ζώνες Κασσάνδρας και Σιθωνίας.

για συγκεκριμένες δασικές ζώνες Κασσάνδρας και Σιθωνίας. Επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ σε όσους παραβιάσουν το μέτρο.

σε όσους παραβιάσουν το μέτρο. Υλοποίηση και αστυνόμευση από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Ημερομηνία Ώρες Πρόστιμο Επιβολή 13/07/2026 08:00–20:00 €300 Αστυνομία, Πυροσβεστική

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού η απόφαση σηματοδοτεί την ανάγκη άμεσης προσαρμογής σε περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός των δασικών εκτάσεων. Οι τοπικές αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση, αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα ή σπινθήρα (όπως καύση, χρήση μηχανημάτων με κινητήρα σε δασικές ζώνες) και τήρηση των οδηγιών των δυνάμεων ασφαλείας.

Στον πρακτικό επίπεδο, οι επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει εκδρομές ή δραστηριότητες εντός των δασικών περιοχών ή σε μονοπάτια θα πρέπει να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για την ημέρα εφαρμογής του μέτρου. Οι επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού σε παραμεθόριες ζώνες ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσουν πελάτες για πιθανές αλλαγές στη διαδρομή πρόσβασης ή στις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Το γεγονός ότι η απόφαση αναφέρεται ρητώς σε «επιλεγμένες δασικές περιοχές» σημαίνει ότι δεν πρόκειται για καθολική απαγόρευση σε ολόκληρες τις χερσονήσους, αλλά για στοχευμένα μέτρα σε ζώνες υψηλότερης επικινδυνότητας. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ο κίνδυνος παραμένει και οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Τι πρέπει να ξέρετε

Μην εισέρχεστε σε δασικές περιοχές των Χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας την 13η Ιουλίου μεταξύ 08:00 και 20:00.

Σε περίπτωση ανάγκης ή έκτακτης κατάστασης επικοινωνήστε με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Σεβαστείτε τα μέτρα: το πρόστιμο για παραβάτες είναι 300 ευρώ.

Οι τοπικές υπηρεσίες θα παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες και τα επίπεδα επικινδυνότητας και θα ενημερώσουν έγκαιρα το κοινό για τυχόν παράταση ή άρση των περιορισμών. Συνεργασία κατοίκων, επιχειρηματιών και φορέων πολιτικής προστασίας κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή συμβάντων τις ώρες υψηλού κινδύνου.