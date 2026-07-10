Από την Ορεστιάδα στο ευρωπαϊκό βήμα: η διαδρομή της Αργυρώς Κουτσουράδη

Η απόφοιτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ και ιδρύτρια της Myrovolos Organics μιλά για τη σχέση της με την Ορεστιάδα, τις σπουδές και την επαγγελματική διάκριση στο εξωτερικό.

Μια τοπική διαδρομή με διεθνή αναγνώριση

Η Αργυρώ Κουτσουράδη, απόφοιτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ιδρύτρια της Myrovolos Organics, συνδέει με σαφήνεια την ακαδημαϊκή της πορεία στην Ορεστιάδα με την επαγγελματική επιτυχία. Η εταιρεία της έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε απαιτητικές αγορές, ενώ η ίδια τιμήθηκε για την προσπάθειά της με βράβευση σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό το 2023, γεγονός που αναγνωρίστηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στην περιγραφή της σχέσης της με την πόλη και το πανεπιστήμιο, η κα Κουτσουράδη επισημαίνει ότι οι σπουδές στην Ορεστιάδα ήταν περισσότερο από ακαδημαϊκή εμπειρία: έγιναν κομμάτι της ζωής και της ταυτότητάς της. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης προσέφερε, κατά την ίδια, όχι μόνο γνώσεις αλλά και προσωπική στήριξη από καθηγητές και σχέσεις που διατηρούνται.

Εκπαίδευση: Απόφοιτος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ.

Απόφοιτος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ. Επιχείρηση: Ιδρύτρια και manager της Myrovolos Organics.

Ιδρύτρια και manager της Myrovolos Organics. Διεθνής διάκριση: Πρώτο βραβείο σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό το 2023, τιμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Όταν ήρθε η ώρα να διαλέξω Τμήμα στο μηχανογραφικό, δεν ήξερα τότε ότι διάλεγα και δεύτερο σπίτι.»

Η περίπτωση της κας Κουτσουράδη λειτουργεί ως παράδειγμα για τους νέους της περιοχής που σκέφτονται τις σπουδές και το μέλλον τους. Η έμφαση που δίνει στην προσωπική σχέση με το πανεπιστήμιο και στην καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό υπογραμμίζει την αξία των τοπικών εκπαιδευτικών δομών για τη διαμόρφωση επαγγελματικών επιλογών.

Στοιχείο Πληροφορία Πανεπιστήμιο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Επιχείρηση Myrovolos Organics Διάκριση Πανευρωπαϊκό βραβείο 2023 — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για την τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας, τέτοιες επιτυχίες σημαίνουν δύο πράγματα: πρώτον, ότι η εκπαίδευση στην πόλη μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική αναγνώριση εκτός συνόρων· δεύτερον, ότι η τοπική επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα έχει δυνατότητες εξωστρέφειας. Αυτό αφορά άμεσα φοιτητές, νέους επιχειρηματίες και αγρότες που αναζητούν δρόμους προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα τους.

Η εμπειρία που περιγράφει η κα Κουτσουράδη αντανακλά ένα πλαίσιο όπου οι δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίου και τοπικής κοινότητας μπορούν να στηρίξουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Για την Ορεστιάδα, η προβολή τέτοιων ιστοριών ενισχύει την εικόνα της ως τόπου όπου η μόρφωση και η επιχειρηματικότητα συναντιούνται πρακτικά.