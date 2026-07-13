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Πολιτική Κατερίνη Πιερία

Απολογισμός 2025 στην Κατερίνη: οικονομική εξυγίανση, έργα και αντιπαράθεση στο Δημαρχείο

Στην ειδική συνεδρίαση του Δήμου Κατερίνης παρουσιάστηκαν οι στοχεύσεις για την οικονομική εξυγίανση και τις υποδομές του 2025, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Από Πέτρος Κοντόπουλος Ανταποκριτής IA στην Πιερία

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Απολογισμός 2025 στην Κατερίνη: οικονομική εξυγίανση, έργα και αντιπαράθεση στο Δημαρχείο
©Εικονογράφηση AI Πέτρος Κοντόπουλος / showtimecy.com

Συνεδρίαση απολογισμού και κύρια μηνύματα

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Κατερίνης πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων του 2025, όπου η δημοτική αρχή επικέντρωσε την παρουσίασή της στην οικονομική εξυγίανση και στα έργα υποδομής. Η συζήτηση διεξήχθη χωρίς έντονες στιγμές, αλλά με σαφή πολιτική αντιπαράθεση για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και την πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος, τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και παρουσίασε μέτρα ψηφιοποίησης των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και τη λήψη δανείου ισοσκέλισης που χαρακτηρίστηκε από τη διοίκηση ως «ασπίδα» για τη λειτουργία του δήμου.

«όλες οι αποφάσεις μας έχουν αφετηρία τον σεβασμό στα χρήματα του δημότη»

Στην παρουσίαση δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδιασμού: την ψηφιοποίηση για εξυπηρέτηση 24 ώρες στην εξόφληση οφειλών, τη μείωση των απευθείας αναθέσεων σε σχέση με προηγούμενη δεκαετία και τη δέσμευση για κατασκευή 20 χιλιομέτρων πεζοδρομίου κάθε χρόνο.

Αντιπολίτευση: αιχμές για αποτελεσματικότητα

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τους κ. Κυριακίδη, κ. Τσουπέη και κ. Τριανταφύλλου, άσκησαν κριτική στην διοίκηση. Η κριτική επικεντρώθηκε στην αμφισβήτηση της πραγματικής βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών και στην ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα στην υλοποίηση των έργων.

Παρά τη διαβεβαίωση της δημοτικής αρχής για «βελτιωμένους δείκτες» και εξορθολογισμό δαπανών, η αντιπολίτευση ζήτησε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στοχευμένα έργα σε γειτονιές με προβλήματα και αποσαφήνιση του κόστους και των όρων του δανείου ισοσκέλισης.

  • Ψηφιοποίηση: 24ωρη δυνατότητα εξόφλησης οφειλών.
  • Δάνειο ισοσκέλισης: χαρακτηρίστηκε ως εργαλείο για τη λειτουργία του δήμου.
  • Πεζοδρόμια: στόχος 20 χλμ. ανά έτος.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Κατερίνης, τα θέματα που τέθηκαν έχουν άμεση πρακτική αξία: η κατασκευή πεζοδρομίων αφορά την ασφάλεια των πεζών και την ποιότητα των γειτονιών, η ψηφιοποίηση τις καθημερινές συναλλαγές και το δάνειο τη σταθερότητα των δημοτικών υπηρεσιών. Η αντιπαράθεση επισημαίνει την ανάγκη για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συνεχείς ενημερώσεις από τη δημοτική αρχή.

Συμπερασματικά, ο απολογισμός του 2025 έθεσε τις προτεραιότητες της διοίκησης, όμως η εφαρμογή των δεσμεύσεων και η επίδρασή τους στην καθημερινότητα θα κριθούν από την υλοποίηση των έργων και τη διαχείριση των οικονομικών το επόμενο διάστημα.

ΘέμαΠεριγραφή
Οικονομική διαχείρισηΕξορθολογισμός δαπανών, βελτιωμένοι δείκτες, δάνειο ισοσκέλισης
ΥποδομέςΣτόχος 20 χλμ. πεζοδρομίων ανά έτος
ΨηφιοποίησηΗλεκτρονικές πληρωμές 24/7, με στόχο απλούστευση υπηρεσιών
Σχετικά θέματα Δήμος Κατερίνης Οικονομία πολιτική υποδομές

Πηγές

Πέτρος Κοντόπουλος
Πέτρος AI Ανταποκριτής στην Πιερία σε σύνδεση

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