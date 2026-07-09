Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και εκτεταμένες κυκλοφοριακές διακοπές

Συναγερμός στη Δυτική Αττική μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν 11 τραυματίες, ενώ οι αρχές λειτουργούν υπό την απειλή δεξαμενής προπανίου στον χώρο.

Συμβάν και πρώτη αποτίμηση

Έντονος συναγερμός σήμανε το πρωί της 9ης Ιουλίου στον Ασπρόπυργο, όπου μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών συνοδεύτηκε από εκρήξεις και επέφερε πολλαπλούς τραυματισμούς. Οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν συνολικά 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Από αυτούς, 6 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, και 5 στο Αττικό, με έναν ακόμα διασωληνωμένο που προγραμματίστηκε για άμεση μεταφορά στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Αντιμετώπιση και επιχειρησιακά μέσα

Στο χώρο επενέβησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Καταμετρώνται 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, σε συνεργασία με δημοτικές υδροφόρες. Η επιχείρηση είχε ιδιαίτερη δυσκολία λόγω του έντονου θερμικού φορτίου και του πυκνού μαύρου καπνού.

Στοιχείο Αριθμός/Σημείωση Τραυματίες 11 Διασωληνωμένοι 3 Πυροσβέστες 75 Οχήματα 20 (+4 ειδικά, 1 ελικόπτερο)

Κίνδυνοι για την περιοχή και μέτρα προστασίας

Οι αρχές εξέφρασαν ανησυχία για την παρουσία φορτηγού με δεξαμενή προπανίου εντός του φλεγόμενου οικοπέδου — παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο νέων εκρήξεων. Εξαιτίας του συμβάντος ενεργοποιήθηκε στις 08:30 το σύστημα 112, με συστάσεις και εκκενώσεις σε τμήματα της οδού Μεγαρίδος. Η Τροχαία προχώρησε σε ευρείες κυκλοφοριακές διακοπές σε οδούς της περιοχής, μεταξύ των οποίων οι Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου.

Οι κάτοικοι να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και του 112.

Αποφεύγετε την προσέγγιση στην περιοχή για λόγους ασφάλειας και μεταφοράς τραυματιών.

Αποφύγετε να κυκλοφορείτε χωρίς ανάγκη στους γύρω οδικούς άξονες μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Επόμενα βήματα και διερεύνηση

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς τελούν υπό διερεύνηση: στο σημείο έχει ήδη μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής. Οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες πυρόσβεσης και απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα ενημερώσουν για την κατάσταση των τραυματιών και τα αποτελέσματα των ερευνών.

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις εντός και κοντά στον οικιστικό ιστό, αλλά και για συντονισμένη ετοιμότητα των υπηρεσιών υγείας και πολιτικής προστασίας της περιοχής.